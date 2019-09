Policjanci zatrzymali kierowcę, który w Jeleniej Górze urządził sobie rajd po mieście, stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. Mężczyzna wyprzedzał na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kamery zarejestrowały również, jak przekroczył prędkość – terenie zabudowanym pędził 134 km/h. Za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł oraz otrzymał 25 punktów karnych. Za przekroczenie prędkości stracił też prawo jazdy na 3 miesiące.



Kierowca wyprzedzał na oznakowanym przejściu dla pieszych na podwójnej ciągłej oraz przekroczył prędkość w terenie zabudowanym Dolnośląska Policja /Policja

Jak informuje dolnośląska policja, funkcjonariusze zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który jadąc samochodem popełnił szereg wykroczeń.

Policjanci zarejestrowali wszystkie sytuacje, w których zatrzymany złamał przepisy ruchu drogowego. Okazało się, że kierujący wyprzedzał na oznakowanym przejściu dla pieszych na podwójnej ciągłej oraz przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Miernik wskazał, że kierowca na ograniczeniu prędkości do 60 km na godzinę miał na liczniku 134 km. Policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej.

Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Został również ukarany mandatem - 1000 złotych. Na jego konto "wpadło" też 25 punktów karnych.

Policja apeluje do kierowców o rozwagę i zdjęcie "nogi z gazu". Zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami, bowiem "najechanie" na tył innego auta, to częsta przyczyna zdarzeń drogowych.

Brawura, nadmierna prędkość, alkohol to najczęstsze przyczyny kolizji czy wypadków.