"Wygląda na to, że śnieg w tym roku będziemy mieć do sierpnia" - taki wpis pojawił się na facebookowym profilu schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. W budynku nie ma już turystów, którzy ze względu na czwarty stopień zagrożenia lawinowego nie mogli zejść do niższych partii gór. Jak informuje dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki, ratownikom TOPR udało się dolecieć śmigłowcem do schroniska i przetransportować wszystkich turystów.

