LOT Cabin Crew rekrutuje Młodszy Personel Pokładowy dla Polskich Linii Lotniczych LOT

/ Materiały prasowe

Każdego dnia nasze załogi z zaangażowaniem dbają o komfort i bezpieczeństwo pasażerów Polskich Linii Lotniczych LOT. Personel pokładowy odpowiedzialny jest za zapewnienie najwyższego poziomu standardu obsługi pasażerów podczas lotu.

Dołącz do naszego Zespołu, spełniaj swoje marzenia i buduj z nami naszą markę!

Kogo szukamy?

Jeśli praca z ludźmi jest Twoją pasją. Jeśli lubisz podróżować, chcesz się rozwijać i budować swoją ścieżkę kariery w zróżnicowanym, międzynarodowym zespole. Jeśli jesteś otwarty na inne kultury, to szukamy właśnie Ciebie!

Czego oczekujemy?

wykształcenia min. średniego (z wymaganym świadectwem dojrzałości);

płynnej komunikacji w języku polskim;

płynnej komunikacji w języku angielskim na min. poziomie B2;

dodatkowa znajomość języków takich jak: hindi, japoński, koreański, chiński będzie dużym atutem;

umiejętności pływania;

wysokiej kultury osobistej;

umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych i współpracy w zespole;

dyspozycyjności, otwartości, pozytywnej i entuzjastycznej postawy.

Co oferujemy?

możliwość rozwoju zawodowego i pracy w międzynarodowym zespole;

możliwość bycia ambasadorem polskiej marki z 93-letnią tradycją;

możliwość podróży i poznawania innych kultur;

pracę według stabilnego, miesięcznego grafiku;

możliwość korzystania z połączeń lotniczych na preferencyjnych warunkach;

możliwość korzystania z pakietu Lux Med

/ Materiały prasowe

Jeśli ta oferta jest dla Ciebie interesująca i spełniasz opisane powyżej wymagania zapraszamy Cię do zaaplikowania przez poniższy link:



LINK DO REKRUTACJI



Do zobaczenia!