Dodatkowe 336 zł miesięcznie dla seniorów. Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

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Nie wszyscy seniorzy wiedzą, że mogą otrzymać specjalny dodatek na pokrycie rachunków za energię elektryczną. Ryczałt energetyczny to świadczenie, które może znacząco odciążyć domowy budżet. Sprawdzamy, komu przysługuje, ile wynosi i jak je otrzymać.

Dla kogo ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to comiesięczne świadczenie pieniężne, które ma pomóc w pokryciu kosztów zużycia energii elektrycznej. Wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale nie każdy emeryt może na niego liczyć. Prawo do dodatku mają wyłącznie osoby wymienione w ustawie o kombatantach.

Do grona uprawnionych należą:

kombatanci oraz osoby o równorzędnym statusie ,

, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo kierowani do pracy (np. w kopalniach czy batalionach budowlanych),

(np. w kopalniach czy batalionach budowlanych), wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych (jeśli pobierają emeryturę lub rentę),

(jeśli pobierają emeryturę lub rentę), wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych (pod warunkiem posiadania prawa do emerytury lub renty).

Co ważne, przy przyznawaniu ryczałtu nie są brane pod uwagę wiek ani dochody wnioskodawcy. Liczy się wyłącznie przynależność do jednej z powyższych grup.

ZUS przelewa dodatkowe 1978,49 zł. Pełna „czternastka” jednak nie dla każdego ZUS wypłaca właśnie czternaste emerytury. Pełna kwota „czternastki”, a więc dodatkowego świadczenia, które wpływa we wrześniu, wynosi w tym roku 1978,49 zł brutto. To tyle, ile minimalna emerytura. Kiedy można spodziewać się pieniędzy na koncie?

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku wysokość ryczałtu energetycznego to 336,16 zł miesięcznie. W skali roku daje to aż 4033,92 zł. Kwota ta jest waloryzowana co roku, a jej wysokość ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w „Monitorze Polskim”. Nowa stawka obowiązuje zawsze od początku marca.

Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego i nie wpływa na wysokość innych świadczeń, takich jak emerytura czy renta.

Jak ubiegać się o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy uzyskać decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą działalność kombatancką lub doznane represje. W przypadku wdów i wdowców konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego uprawnienia zmarłego członka rodziny. Osoby, które były kierowane do przymusowej pracy w ramach zastępczej służby wojskowej, muszą uzyskać odpowiednie zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza ZUS-ERK, który można pobrać ze strony internetowej ZUS lub odebrać w oddziale. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku od momentu dostarczenia kompletu dokumentów. Po pozytywnej decyzji dodatek zostanie doliczony do emerytury lub renty.