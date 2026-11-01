Dodatkowa opłata za paczkę spoza UE. Sprawdź, od kiedy i ile zapłacisz

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Od 1 listopada od przesyłek z państw spoza UE pobierana jest dodatkowa opłata - państwa członkowskie zaczynają pobierać unijną opłatę manipulacyjną w wysokości 2 euro za pozycję w zgłoszeniu celnym. Jej wysokość ustaliła Komisja Europejska.

Dodatkowa opłata - pobierana od dzisiaj - dotyczy przesyłek wysyłanych z państw trzecich do konsumentów w UE i została wprowadzona w związku z dynamicznym wzrostem handlu elektronicznego. Celem jest wspieranie finansowania działań związanych z analizą ryzyka, kontrolą i obsługą celną tych przesyłek. Pobór będzie prowadził organ celny, w którym zostanie przyjęte zgłoszenie.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów Marcin Łoboda informował, że opłata manipulacyjna będzie pobierana na podobnych zasadach, jak obecnie pobierane jest cło tymczasowe, czyli zryczałtowane, które dotyczy przesyłek o wartość poniżej 150 euro. Organy KAS będą pobierać tę opłatę od składających zgłoszenia celne. Cło w wysokości 3 euro od pozycji w zgłoszeniu celnym zostało wprowadzone od początku lipca tego roku w miejsce wcześniej obowiązującego zwolnienia.

KE informuje, że poziom obrotu e-commerce spadł znacznie od 1 lipca. Ze statystyk KE wynika, że przywóz przesyłek zawierających towary o wartości rzeczywistej do 150 euro w obrocie B2C (czyli od przedsiębiorcy do konsumenta - przyp. red.) zmniejszył się o blisko 50 proc. w takich krajach, gdzie dotąd był największy – Holandii, Belgii. W Polsce od lipca tego roku liczba zgłoszeń tych przesyłek zmniejszyła się o ok. 50 proc., a w odniesieniu do liczby pozycji towarowych na tych zgłoszeniach, to jest spadek nawet o ok. 75 proc. - powiedział szef KAS.

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Z danych KAS wynika, że w 2025 roku w Polsce dopuszczono do obrotu ponad 26 milionów przesyłek spoza Unii Europejskiej. Przesyłki te zawierały prawie 130 mln różnych kategorii towarów.

Łoboda przypomniał, że opłata manipulacyjna została wprowadzona przepisami nowego unijnego Kodeksu celnego i jest pierwszym operacyjnym etapem stosowania tej nowej regulacji. Nowy Kodeks celny wszedł w życie 20 września tego roku, jednak większość jego przepisów zacznie być stosowana od 21 września 2027 roku, a cała wynikająca z nowych przepisów reforma będzie wdrażana do 2034 roku.

Z perspektywy konsumentów najważniejsze zmiany będą dotyczyć zakupów internetowych towarów spoza UE. Reforma przewiduje przeniesienie większej części obowiązków celnych na podmioty dokonujące sprzedaży na odległość, w tym sprzedawców oraz platformy sprzedażowe. Podmioty te będą odpowiedzialne za przekazywanie danych organom celnym, rozliczanie należności oraz zapewnienie zgodności towarów z wymogami UE - tłumaczył szef KAS.

Od 1 lipca w całej Unii Europejskiej zmieniły się przepisy dotyczące przesyłek z towarami zakupionymi poza UE. Dotychczas przesyłki do wartości 150 euro były zwolnione z obowiązku oclenia, co zmieniło się z początkiem lipca. Opłata celna naliczana jest osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. Europejscy regulatorzy przekonywali, że rozwiązanie ma na celu większą kontrolę towarów przybywających do UE, ograniczenie zjawiska zaniżania wartości przesyłek.