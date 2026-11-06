Dobry internet w części pociągów PKP. Znamy możliwą datę

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Po tygodniu testów internetu satelitarnego w jednym z pociągów Pendolino PKP Intercity informuje o pozytywnych ocenach pasażerów. Przewoźnik zaznacza jednak, że badanie jest na razie na wczesnym etapie.

Pasażerowie chcą korzystać ponownie

Testy z udziałem podróżnych rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w składzie ED250-007. Po zakończonej podróży pasażerowie mogą wypełnić ankietę dotyczącą jakości nowego połączenia.

„Pierwsze opinie pasażerów korzystających z internetu satelitarnego są bardzo pozytywne” – przekazało PKP Intercity.

Z ankiet wynika, że 85 proc. uczestników chciałoby ponownie skorzystać z testowanej usługi. Dla 75 proc. badanych logowanie i połączenie z siecią nie sprawiło trudności.

Nowe rozwiązanie lepiej oceniane niż standardowe Wi-Fi

Wśród osób, które wcześniej korzystały ze standardowego Wi-Fi w pociągach PKP Intercity, 61 proc. uznało internet satelitarny za lepsze rozwiązanie.

Przewoźnik zwraca też uwagę na możliwość pracy w trakcie przejazdu. „67 proc. badanych deklaruje, że dzięki takiemu połączeniu mogłoby wykorzystać podróż Pendolino na pracę” – wskazała spółka.

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Internet satelitarny i sieć komórkowa

Jak podaje przewoźnik, połączenie satelitarne działa tam, gdzie skład ma odpowiednią widoczność nieba. W tunelach i na zadaszonych stacjach dostęp do internetu mają zapewniać sieci LTE oraz 5G.

Jeżeli testy zakończą się powodzeniem, odbiorniki internetu satelitarnego mają być montowane we wszystkich Pendolino podczas napraw głównych, planowanych na lata 2028-2029. PKP Intercity zakłada obecnie wdrożenie tej technologii w Pendolino, a w dalszej perspektywie także w pociągach High Speed (ang. wysokiej prędkości).

W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 mln pasażerów. Spółka szacuje, że w 2026 r. będzie to 96 mln osób.