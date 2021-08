Wojskowi kończą akcję w Kabuli: do Polski przylecą dziś ostatni ewakuowani z Afganistanu - ustalił reporter RMF FM Roch Kowalski.

Samolot PLL LOT typu Embraer 195 z osobami ewakuowanymi z Afganistanu na lotnisku Okęcie w Warszawie / PAP/Rafał Guz /

Do Warszawy przyleci dziś co najmniej jeden samolot. Jak ustalił reporter RMF FM, wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na lotnisku, a szczególnie - ile osób do ewakuacji dyplomaci odnajdą na płycie portu.

Akcja ewakuacji zakończy się wraz z przylotem ostatniego samolotu.

W ostatnich dniach z Kabulu zabierani byli afgańscy współpracownicy Polaków oraz osoby wskazywane przez sojuszników.



Do Polski z Afganistanu przyleciało ponad 600 osób.

Amerykańscy wojskowi spodziewają się, że lotnisko zostanie zamknięte dla państw trzecich z końcem miesiąca, bo wtedy też wygasa porozumienie o zawieszeniu broni z talibami.

Łącznie z Kabulu ewakuowano ponad 70 tys. osób

W ciągu ostatnich 10 dni z lotniska w Kabulu ewakuowano łącznie ponad 70,7 tys. osób - poinformował prezydent USA. Zapewnił, że Stany Zjednoczone są na dobrej drodze, aby dokończyć akcję przed końcem miesiąca.



Biden stwierdził, że im szybciej dojdzie do końca misji, tym lepiej, m.in. ze względu na zagrożenie atakiem terrorystycznym ze strony Państwa Islamskiego w Afganistanie (ISIS-K).



Ryzyko jest realne. Każdy kolejny dzień naszej obecności jest kolejnym, w którym ISIS-K będzie starać się zaatakować lotnisko - powiedział prezydent. Jak dodał, dalszy ciąg misji zależy również od dalszej kooperacji talibów, którzy dotąd umożliwiali przepływ ludzi na lotnisko, lecz w ocenie Bidena, sytuacja jest "delikatna" i może ulec "załamaniu".

W niedzielę 15 sierpnia talibowie przejęli stolicę Afganistanu, Kabul. Tym samym pod ich kontrolą został niemal cały kraj. Z Afganistanu uciekł dotychczasowy prezydent Aszraf Ghani.