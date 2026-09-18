Do 5 zł więcej za każdą noc. Sejm za opłatą doliczaną do noclegów

RMF24

Wyjazd nad morze, w góry czy nawet krótki nocleg w dużym mieście będzie droższy. Sejm przyjął ustawę, która pozwoli na pobieranie opłaty miejscowej w całej Polsce. Gminy nie będą musiały już udowadniać korzystnego klimatu, by pobierać od nas pieniądze. Wystarczy odpowiednia baza noclegowa i walory krajobrazowe.

Za ustawą wraz ze zgłoszonymi wcześniej poprawkami redakcyjnymi zagłosowało 269 posłów, 141 było przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Chodzi o nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmienia ona przede wszystkim zasady nakładania i poboru opłat, płaconych przez turystów, czyli opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.

„Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa będą pobierane od osób, którym przez co najmniej jedną noc świadczone są usługi zakwaterowania. Dotyczyć to będzie m.in. hoteli, pensjonatów, kempingów, schronisk, kwater prywatnych oraz sanatoriów. Nie będzie trzeba ustalać, czy ktoś przyjechał w celach turystycznych, zawodowych czy zdrowotnych” – tłumaczyło Ministerstwo Finansów po przyjęciu propozycji przez rząd.

Płacić będziemy w obiektach noclegowych

W ustawie wskazano, że poborem opłat zajmą się podmioty świadczące usługi zakwaterowania (obecnie poborem zajmują się osoby lub podmioty wyznaczone przez gminę).

Za terminowe przekazywanie prawidłowo pobranych opłat płatnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10 proc. pobranych opłat. Będzie też prowadził rejestr pobranych i niepobranych opłat.

Nie trzeba mieć czystego powietrza, by pobierać opłaty

„Opłata miejscowa będzie mogła być wprowadzona bez konieczności wykazywania korzystnych właściwości klimatycznych miejscowości. Pozostanie wymóg posiadania walorów krajobrazowych oraz odpowiedniej bazy noclegowej. Tak jak dotychczas o wprowadzeniu opłaty zdecyduje rada gminy” – wyjaśniło ministerstwo.

Poinformowało, że w 2027 r. maksymalna stawka opłaty miejscowej wyniesie 5 zł za noc, a na obszarach ochrony uzdrowiskowej 5,50 zł. Są to stawki maksymalne – ostateczną ich wysokość ustala rada gminy – zaznaczył resort. Górna granica opłaty uzdrowiskowej wyniesie natomiast 6,86 zł.

Obecnie górna granica stawki opłaty miejscowej w 2026 r. wynosi 3,46 zł dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł dziennie. Górna granica stawki opłaty uzdrowiskowej w 2026 r. wynosi 6,67 zł dziennie.

Zgodnie z ustawą z opłat zwolnione będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku. Zwolnienie obejmie również jedną osobę towarzyszącą osobie niepełnosprawnej. Osoby korzystające z zakwaterowania przez ponad 29 kolejnych nocy będą zwolnione z opłaty za cały okres pobytu. Rozwiązanie ma dotyczyć m.in. osób przebywających w danej miejscowości w związku z pracą, pracą sezonową lub nauką.

„Gminy będą mogły także różnicować stawki opłat i wprowadzać dodatkowe zwolnienia. Na przykład ze względu na długość pobytu, porę roku czy wiek osoby zobowiązanej do zapłaty” – zastrzegł resort.