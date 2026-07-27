Dla byłych i obecnych palaczy. Rusza program, który może uratować życie

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Od 1 października Ministerstwo Zdrowia uruchamia bezpłatny program wczesnego wykrywania raka płuca. Będzie on skierowany głównie do obecnych i byłych palaczy, którzy należą do grupy największego ryzyka zachorowania.

Program opiera się na niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK), czyli badaniu, które wykorzystuje niewielką dawkę promieniowania i pozwala wykryć nawet bardzo małe zmiany w płucach. Dzięki temu nowotwór można rozpoznać na wczesnym etapie, gdy szanse na skuteczne leczenie są największe.

Z badań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 50 do 74 lat, które obecnie palą lub paliły w przeszłości i spełniają określone kryteria dotyczące intensywności palenia oraz czasu, jaki upłynął od rzucenia nałogu.

Program nie jest przeznaczony dla osób, u których rak płuca został już rozpoznany i które są w trakcie leczenia. Nie skorzystają z niego także pacjenci, którzy mieli tomografię klatki piersiowej w ciągu ostatniego roku. Wykluczone są również osoby z objawami mogącymi świadczyć o rozwijającej się chorobie, takimi jak krwioplucie, przewlekły kaszel utrzymujący się ponad osiem tygodni, chrypka czy niezamierzona utrata masy ciała. W takich przypadkach konieczna jest szybka diagnostyka lekarska, a nie badania przesiewowe.

Ścieżka badania

Udział w programie rozpoczyna się od wizyty kwalifikacyjnej u lekarza. Następnie wykonywana jest niskodawkowa tomografia komputerowa w odpowiednio przygotowanej placówce. Ostatnim etapem jest konsultacja z omówieniem wyników. Pacjent otrzyma opis badania, zalecenia dotyczące dalszego postępowania, a w razie potrzeby skierowanie na dodatkowe badania. Program obejmuje także wsparcie dla osób, które chcą rzucić palenie.

Rak płuca jest jednym z najczęściej występujących nowotworów w Polsce i nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu chorób nowotworowych. Choroba przez długi czas może nie dawać wyraźnych objawów, dlatego wczesne wykrycie ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia.