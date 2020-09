Sztuczna inteligencja zmienia wszystko, nawet sztukę. Już dziś inteligentne systemy samodzielnie malują obrazy, tworzą muzykę oraz piszą książki. Fundacja Digital Poland postanowiła wykorzystać wyjątkowy potencjał cyfrowych artystów, którzy zamiast pióra i sztalugi, wykorzystują kody i algorytmy.

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) w ostatnich latach dokonała rewolucji w naszym życiu. Jej wykorzystanie pomaga optymalizować procesy biznesowe i wykrywać groźne dla życia nowotwory. Wszyscy wiemy, że AI błyskawicznie się uczy, a do zmiany algorytmów wystarczy jej kilka sekund. Okazuje się, że może być również twórcza. Do niedawna malarstwo i literatura były domeną ludzi. Jednak na świecie powstaje coraz więcej dzieł, których twórcy zamiast weny, wykorzystują dane.

Fundacja Digital Poland wspólnie z partnerami nagrodzi artystów, którzy opracują najlepsze algorytmy i rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją służące do generowania obrazów cyfrowych, plików wideo, plików dźwiękowych lub plików tekstowych dających się objąć pojęciem "sztuki". Dlaczego? Ponieważ Sztuczna inteligencja sprawdza się nie tylko w obszarach typowo biznesowych. Artyści na całym świecie udowadniają, że jej efektywne wykorzystanie możliwe jest również w świecie sztuki. Digital Ars to konkurs na najlepszy obraz, film, tekst lub melodię stworzoną przez człowieka we współpracy ze sztuczną inteligencją.

Czy to koniec sztuki, jaką znamy?

Nie - to kolejny etap jej ewolucji. Już teraz widzimy jak sieci GAN (przetwarzające obraz) wpływają na koncepcje tworzenia obrazów przez ludzi. Inteligentne maszyny, dzięki wykorzystaniu wielowarstwowych sieci neuronowych oraz danych są w stanie nie tylko rozpoznawać wzorce, ale także kreować w oparciu o nienową rzeczywistość. Oczywiście w obecnej fazie rozwoju kreatywność AI jest uzależniona od tego, ile ją nauczymy. Jednak to wystarczy, aby tworzyć zadziwiające dzieła sztuki.

Dowodem na ich wyobraźnię jest portret nieistniejącego Edmonda de Belamy. To pierwszy obraz stworzony przez inteligentną maszynę, wystawiony na licytację w galerii sztuki. Został sprzedany w 2018 roku za zawrotną sumę 432,5 tysiąca dolarów. Oczywiście nie brakuje głosów krytyków, którzy uważają, że dzieła SI pozbawione są prawdziwej artystycznej wartości. Zwolennicy podkreślają jednak, że to nowa gałąź sztuki, a wykorzystywanie możliwości jakie stwarzają technologie, stanowią innowacyjne formy ekspresji.

Inteligentne hity

Tylko artyści wiedzą, jak ciężko stworzyć hit, który zapada w pamięć i staje się przepustką do sławy. Do tej pory cel ten udawało osiągnąć tylko nielicznym. Wykorzystanie sztucznej inteligencji może to zmienić.

Twórcy startupu Musiio opracowali specjalne algorytmy, które na podstawie analizy muzyki są w stanie przyspieszyć proces twórczy i stworzyć hit, który podbije serca użytkowników aplikacji TikTok. Startup dzięki analizie AI 120 najpopularniejszych piosenek zamieszczonych na chińskiej platformie, znalazł niepowtarzalne muzyczne elementy. Ich użycie zwiększa zasięg dodawanych filmików. To tylko jeden z wielu przykładów. Z duchem czasu idzie również Konkurs Piosenki Eurowizji, który w kwietniu tego roku ogłosił "AI Song Contest".

Zadaniem jego uczestników było stworzenie niepowtarzalnego utworu w duchu zwycięskich piosenek Eurowizji. Zamiast nut, artyści wykorzystali algorytmy, tworząc dzieło na miarę słynnych eurowizyjnych hitów.

Digital Ars. Pierwszy taki konkurs w Polsce

Z raportu fundacji Digital Poland na temat polskich spółek związanych ze Sztuczną Inteligencją wyłania się interesujący i optymistyczny obraz sektora. W Polsce rośnie liczba polskich firm rozwijających tę technologię, a także powstaje coraz więcej zagranicznych centrów badawczo rozwojowych oraz oddziałów dużych korporacji. W wykorzystaniu sztucznej inteligencji nie ustępujemy ani na krok światowym innowatorom.



Dlatego już w październiku rusza Digital Ars, pierwszy w Polsce konkurs na najlepszy obraz i melodię stworzoną przez człowieka we współpracy ze sztuczną inteligencją. Fundacja Digital Poland, która jest organizatorem inicjatywy, chce wykorzystać potencjał polskich specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji.

Rozwój branży sztucznej inteligencji w Polsce wymaga stworzenia ekosystemu efektywnej współpracy firm i jednostek naukowych. AI sprawdza się nie tylko w biznesie, oczywiście pozwala automatyzować działania np. w obszarze obsługi klienta, ale również potrafi wspomóc ludzką kreatywność. Digital Ars to rewolucyjny projekt i pierwszy taki konkurs w Polsce. Chcemy przyśpieszyć tę współpracę i oswajać społeczeństwo ze sztuczną inteligencją pokazując jej wyjątkowe możliwości - tłumaczy Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający w Fundacji Digital Poland.

Konkurs promuje nowoczesne technologie oraz pozwala edukować społeczeństwo i oswajać lęki związane z AI. Jego ogłoszenie przypada na okres drugiej edycji Festiwalu Cyfryzacji (01.10-10.10.2020). Właśnie poprzez takie inicjatywy, możemy wspierać rozwój innowacji w Polsce. Promocja możliwości sztucznej inteligencji zachęca do dialogu publicznego o technologiach oraz ich roli w nowoczesnym społeczeństwie. W konkursie mogą brać udział zespoły oraz osoby indywidualne. Nabór prac trwa od 01.10.2020 do 30.11.2020 i jest otwarty dla wszystkich mediów artystycznych w postaci obrazu, video, dźwięku, tekstu napisanego w języku polskim lub angielskim. Nagrodzone prace, zostaną wystawione w Muzeum Narodowym oraz zlicytowane na specjalnej aukcji. Być może staną się kolejnym najdroższym na świecie dziełem, stworzonym przez inteligentną maszynę. Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu znajdują się na stronie festiwalu Cyfryzacji www.festiwalcyfryzacji.pl .

O Fundacji Digital Poland

Fundacja Digital Poland została powołana w celu integracji firm i społeczeństwa. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej roli innowacji i cyfryzacji w rozwoju gospodarczym kraju. Skupia firmy i organizacje z różnych branż, zachęcając je do współpracy nad konkretnymi projektami. Misją Fundacji jest pozycjonowanie Polski jako wiodącego ośrodka innowacji cyfrowych na świecie. Promując międzynarodową i międzybranżową inicjatywę, łącząc siły, tematy i tworząc sieć kontaktów i relacji mobilizuje firmy do przechodzenia transformacji z offline do online. Fundacja Digital Poland zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani realizowaniem innowacyjnych projektów, które odmienią polską gospodarkę.

