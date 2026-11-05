Dezinformacja – kto na niej zarabia i jak się bronić? Oglądaj debatę!

RMF24

W dobie natłoku informacji walka z fake newsami staje się jednym z największych wyzwań współczesnego dziennikarstwa. Jak media powinny reagować na próby manipulacji i jak skutecznie weryfikować źródła, by rzetelnie informować odbiorców? W debacie poświęconej dezinformacji, która zainaugurowała wspólną akcję „Media przeciw dezinformacji” wzięli udział przedstawiciele największych polskich redakcji: Agnieszka Gozdyra (Polsat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Tomasz Walczak (Interia), Michał Potocki (Dziennik Gazeta Prawna) oraz Marek Twaróg (Polska Press). Debatę prowadził Tomasz Terlikowski z RMF FM.

Podczas dyskusji uczestnicy zwracali uwagę, że dezinformacja to nie tylko branżowy problem, ale realne zagrożenie dla społeczeństwa, gospodarki i zdrowia publicznego. Zjawisko to prowadzi do strat finansowych, wpływa na decyzje obywateli, a nawet może wyprowadzać ludzi na ulice. Dziennikarze podkreślali, że walka z dezinformacją staje się jednym z kluczowych wyzwań współczesnych mediów.

Dezinformacja zaczyna wygrywać z informacją. Kłamstwo i fake newsy stały się narzędziem do zarabiania gigantycznych pieniędzy i są wykorzystywane przez polityków, grupy interesu czy właścicieli platform społecznościowych

– mówiła Agnieszka Gozdyra. Uczestnicy debaty zgodzili się, że media są dziś ostatnim szańcem w obronie prawdy, choć ich rola jest coraz trudniejsza w starciu z potężną machiną dezinformacyjną i algorytmami big techów.

Barbara Kasprzycka zwróciła uwagę, że politycy coraz częściej wykorzystują dezinformację jako narzędzie do osiągania celów politycznych. Podkreśliła również, że media muszą zachować szczególną odpowiedzialność za przekazywane treści i nie mogą być bezkrytyczne wobec informacji pochodzących z różnych źródeł.

W trakcie debaty poruszono także temat dezinformacji w obszarze zdrowia i biznesu. Marek Twaróg zauważył, że dezinformacja zdrowotna może być nawet groźniejsza niż polityczna, ponieważ bezpośrednio wpływa na życie i zdrowie ludzi. Uczestnicy zgodzili się, że emocje są paliwem napędzającym fałszywe informacje, a prawda często bywa „nudna” i trudniej się przebija.

Michał Potocki przypomniał, że dezinformacja jest także narzędziem geopolitycznym i była wykorzystywana na długo przed erą internetu. Dziś jednak jej skala i zasięg są nieporównywalnie większe, a walka z nią wymaga współpracy międzynarodowej i nowych regulacji.

Ważnym wątkiem debaty była rola edukacji medialnej. Dziennikarze podkreślali, że podnoszenie świadomości społecznej i nauka krytycznego myślenia są kluczowe w budowaniu odporności na dezinformację. Zwrócono uwagę, że edukacja powinna obejmować nie tylko młodzież, ale także seniorów, którzy są szczególnie narażeni na fałszywe treści w internecie.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że media muszą nieustannie weryfikować informacje, tłumaczyć fakty i dążyć do odzyskania zaufania społecznego. Jednocześnie zauważono, że walka z dezinformacją wymaga także zaangażowania państwa i organizacji międzynarodowych, które powinny wprowadzać regulacje dotyczące działalności platform społecznościowych.

Debata była początkiem wspólnej akcji „Media przeciw dezinformacji”, w ramach której przez najbliższe trzy miesiące redakcje będą publikować materiały poświęcone temu zjawisku. Celem inicjatywy jest pokazanie, że dezinformacja nie musi mieć ostatniego słowa, a rzetelne dziennikarstwo wciąż odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie.

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Od 5 listopada materiały oznaczone hasłem akcji „Media Przeciw Dezinformacji” będą publikowane w radiu, telewizji, prasie, internecie oraz mediach społecznościowych.

Więcej informacji na stronie: www.mediaprzeciwdezinformacji.pl