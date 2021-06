Poważne utrudnienia na ulicach Śródmieścia w stolicy. Zablokowany został ruch m.in. na ul. Marszałkowskiej. Trwa protest związkowców ze spółek energetycznych.

Demonstracja zorganizowana przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Od godz. 12.30 wstrzymany został ruch na ul. Marszałkowskiej - od ul. Królewskiej do Al. Jerozolimskich. Wraz z przemarszem protestujących związkowców ruch został wyłączony do Ronda de Gaulle’a - informuje policja.



W Śródmieściu Warszawy przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przy ul. Jasnej zebrała się grupa związkowców. Od strony ul. Marszałkowskiej dochodziły kolejne grupy. Widać żółte kamizelki, flagi "Solidarności". W tle unosi się czerwono-biały dym z rac, dźwięk trąbek oraz syren.



Manifestację zabezpieczają funkcjonariusze policji, ale nie dochodzi do żadnych incydentów. Związkowcy apelują o spokój, solidarność i nie używanie środków pirotechnicznych.



Wstrzymano ruch tramwajów i pojazdów

Ok. godz. 12:30 manifestacja ruszyła w stronę KPRM - skręciła w ul. Marszałkowską. Na czas przemarszów wtrzymano ruch tramwajów i pojazdów.



Przemarsz odbywa się pokojowo, służby porządkowe związkowców instruują, by protestujący szli za radiowozem policyjnym, który jedzie na czole pochodu.



Związkowcy gromadzili się w stolicy już od wczesnych godzin przedpołudniowych. Wcześniej przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej protestowali związkowcy m.in. z OPZZ, Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, Związku Zawodowego Elektryków Elektrowni Bełchatów, Międzyzakładowego ZZ "Odkrywka" KWB Bełchatów.



Powody manifestacji

Demonstranci protestują przeciwko łamaniu przez rząd zasad współpracy ze stroną związkową, niezrozumiałym restrukturyzacjom poszczególnych zakładów pracy oraz jawnemu łamaniu praw pracowniczych. Oczekują oni od rządu m.in. szczegółów na temat planu wydzielenia ze spółek energetycznych zakładów opartych na węglu i skupienia ich w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) oraz podjęcia konkretnych działań, zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy w miejsce utraconych na skutek transformacji energetycznej.



Powodem manifestacji organizowanej przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" jest - jak tłumaczyli związkowcy - brak dialogu społecznego w branży energetyczno-paliwowej, łamanie praw pracowniczych i związkowych oraz zagrożenie utraty miejsc pracy.



Protestujący mają przejść spod siedziby KE w Warszawie, obok Ministerstwa Aktywów Państwowych, siedziby PGE i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Pochód ma zakończyć się pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów, gdzie przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski złoży list otwarty, zaadresowany do premiera Mateusza Morawieckiego.