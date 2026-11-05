Decyzja zapadła. 50 żołnierzy USA przenosi się z Polski na Litwę

RMF24

Szef litewskiego rządu Mindaugas Sinkeviczius poinformował, że 50 amerykańskich żołnierzy zostanie przeniesionych z Polski na Litwę. Premier przekazał, ze będą stacjonować w miejscowości Podbrodzie (Pabrade).

Ma być to dodatkowe wzmocnienie niezależne od żołnierzy z USA, których przybycie na Litwę zaplanowano w listopadzie w ramach rotacyjnej obecności amerykańskich wojsk. Premier uznał tę decyzję za dobry sygnał, świadczący o tym, że Stany Zjednoczone doceniają współpracę z Litwą.

Litwini też chcą stałej bazy. Ma propozycje

Sinkeviczius odniósł się też do litewskich planów dotyczących stałego stacjonowania wojsk USA w kraju. Zaznaczył, że rozmowy w tej sprawie wymagają czasu, a decyzja zależy nie tylko od Wilna, lecz także od strategicznych celów Waszyngtonu. Zapewnił jednocześnie, że Litwa prowadzi działania polityczne i dyplomatyczne na rzecz stałej obecności amerykańskich żołnierzy.

Minister obrony Robertas Kaunas poinformował w czwartek w komunikacie, że Litwa przygotowała pakiet propozycji dotyczących stałego rozmieszczenia wojsk USA, ale nie przekazała go jeszcze stronie amerykańskiej. Dokument jest obecnie uzgadniany między właściwymi instytucjami.

Na początku października prezydent USA Donald Trump oświadczył, że strona amerykańska rozważy możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej na Litwie. Władze w Wilnie zadeklarowały gotowość do przyjęcia żołnierzy na stałe i pokrycia kosztów funkcjonowania instalacji militarnej USA.

Termin się zbliża

Latem, w związku z przeglądem amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, na Litwie pozostało nieco ponad 100 żołnierzy z USA. W październiku do kraju przybyli pierwsi żołnierze US Army, ponad 300 osób, powracający w ramach rotacyjnej obecności sił zbrojnych. Minister Kaunas zapowiedział wówczas, że wszystkie zapowiedziane wojska amerykańskie, ponad 1 tys. żołnierzy, czyli o liczebności zbliżonej do poziomu z poprzednich lat, przybędą do kraju do połowy listopada.

Żołnierze USA są rotacyjnie rozmieszczani na Litwie od 2014 r., a zmiany kontyngentu odbywają się co dziewięć miesięcy. Liczebność tych sił zmieniała się w zależności od potrzeb i decyzji Waszyngtonu.