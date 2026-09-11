Decyzja ws. odcinkowego pomiaru prędkości. Pochylono się nad ważną zmianą

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Informacja o maksymalnej prędkości na znaku o odcinkowym pomiarze prędkości? Takie rozwiązanie będzie sprawdzane podczas programu badawczego; na podstawie jego wyników zapadną dalsze decyzje – poinformował Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Za wprowadzeniem takiego rozwiązania przemawiają niebezpieczne sytuacje, gdy kierowcy gwałtownie hamują przed znakiem początku bądź końca odcinkowego pomiaru prędkości.

Badanie ws. oznakowania odcinkowego pomiaru prędkości

Z informacji przekazanych przez wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca wynika, że wkrótce ma ruszyć program badawczy, weryfikujący, jak sprawdza się umieszczenie informacji o dozwolonej prędkości na znaku o odcinkowym pomiarze prędkości (OPP).

Podczas dyskusji wszyscy członkowie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jednogłośnie przyjęli uchwałę o przystąpieniu do programu badawczego, w ramach którego na znakach informacyjnych D-51a znajdzie się informacja przypominająca o maksymalnej prędkości, która jest możliwa na odcinku dróg szybkiego ruchu, dróg ekspresowych i autostrad – powiedział wiceminister podczas konferencji prasowej po Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dodał, że to badanie będzie przeprowadzała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

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Co przemawia za zmianą?

Argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest m.in. zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom, gdy kierowcy gwałtownie hamują przed znakiem.

Często dochodzi do sytuacji, że kierujący w sposób gwałtowny hamują przed znakiem rozpoczynającym pomiar prędkości bądź kończącym pomiar. Dochodzi do wielu sytuacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo – podkreślił wiceminister Bukowiec.

Chcemy przypomnieć o tym, że prędkość jest tym czynnikiem, który ma duży wpływ na bezpieczeństwo wszystkich dróg – dodał.

Szeroki odzew w mediach społecznościowych

O propozycji uzupełnienia oznakowania OPP o dozwoloną prędkość zrobiło się w ostatnim czasie głośno, również w mediach społecznościowych. Wiceminister Bukowiec zauważył, że kwestia ta była analizowana m.in. na podstawie wniosków i interpelacji, które były składane przez posłów i senatorów.

Pan minister Dariusz Klimczak publicznie taką informację z pytaniem zadał. Ta informacja spotkała się z gigantycznym zainteresowaniem społecznym – stwierdził Stanisław Bukowiec.

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Gdzie będzie realizowany projekt?

Jak stwierdził wiceminister, program badawczy będzie realizowany na drogach szybkiego ruchu.

Analiza z tego projektu będzie dla nas podstawą do tego, żeby w późniejszym okresie wprowadzić zmiany legislacyjne tak, aby ten znak wszedł w życie – zakomunikował.

W ciągu najbliższych miesięcy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzi w życie ten program na drogach szybkiego ruchu, tak abyśmy mieli informację, jak zachowują się kierowcy na podstawie tych znaków, które w tej chwili obowiązują, a jak po wprowadzeniu tego nowego znaku – podsumował wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.