RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Decyzja ws. odcinkowego pomiaru prędkości. Pochylono się nad ważną zmianą

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (18:08)

Informacja o maksymalnej prędkości na znaku o odcinkowym pomiarze prędkości? Takie rozwiązanie będzie sprawdzane podczas programu badawczego; na podstawie jego wyników zapadną dalsze decyzje – poinformował Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Za wprowadzeniem takiego rozwiązania przemawiają niebezpieczne sytuacje, gdy kierowcy gwałtownie hamują przed znakiem początku bądź końca odcinkowego pomiaru prędkości.

Decyzja ws. odcinkowego pomiaru prędkości. Pochylono się nad ważną zmianą
Odcinkowy pomiar prędkości/zdjęcie ilustracyjne/fot. JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS/Polska Press /East News
  • Ministerstwo Infrastruktury zapowiada testy nowego oznakowania odcinkowego pomiaru prędkości.
  • Chodzi o uzupełnienie oznakowania o dozwoloną prędkość.
  • Co przemawia za zmianą?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Badanie ws. oznakowania odcinkowego pomiaru prędkości

Z informacji przekazanych przez wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca wynika, że wkrótce ma ruszyć program badawczy, weryfikujący, jak sprawdza się umieszczenie informacji o dozwolonej prędkości na znaku o odcinkowym pomiarze prędkości (OPP).

Podczas dyskusji wszyscy członkowie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jednogłośnie przyjęli uchwałę o przystąpieniu do programu badawczego, w ramach którego na znakach informacyjnych D-51a znajdzie się informacja przypominająca o maksymalnej prędkości, która jest możliwa na odcinku dróg szybkiego ruchu, dróg ekspresowych i autostrad – powiedział wiceminister podczas konferencji prasowej po Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dodał, że to badanie będzie przeprowadzała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Co przemawia za zmianą?

Argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest m.in. zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom, gdy kierowcy gwałtownie hamują przed znakiem.

Często dochodzi do sytuacji, że kierujący w sposób gwałtowny hamują przed znakiem rozpoczynającym pomiar prędkości bądź kończącym pomiar. Dochodzi do wielu sytuacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo – podkreślił wiceminister Bukowiec.

Chcemy przypomnieć o tym, że prędkość jest tym czynnikiem, który ma duży wpływ na bezpieczeństwo wszystkich dróg – dodał.

Szeroki odzew w mediach społecznościowych

O propozycji uzupełnienia oznakowania OPP o dozwoloną prędkość zrobiło się w ostatnim czasie głośno, również w mediach społecznościowych. Wiceminister Bukowiec zauważył, że kwestia ta była analizowana m.in. na podstawie wniosków i interpelacji, które były składane przez posłów i senatorów.

Pan minister Dariusz Klimczak publicznie taką informację z pytaniem zadał. Ta informacja spotkała się z gigantycznym zainteresowaniem społecznym – stwierdził Stanisław Bukowiec.

Gdzie będzie realizowany projekt?

Jak stwierdził wiceminister, program badawczy będzie realizowany na drogach szybkiego ruchu.

Analiza z tego projektu będzie dla nas podstawą do tego, żeby w późniejszym okresie wprowadzić zmiany legislacyjne tak, aby ten znak wszedł w życie – zakomunikował.

W ciągu najbliższych miesięcy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzi w życie ten program na drogach szybkiego ruchu, tak abyśmy mieli informację, jak zachowują się kierowcy na podstawie tych znaków, które w tej chwili obowiązują, a jak po wprowadzeniu tego nowego znaku – podsumował wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: odcinkowy pomiar prędkości
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: