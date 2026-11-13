Darowizny na rzecz ofiar ataku w Krakowie zwolnione z podatku

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W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia, które zwalnia z podatku od spadków i darowizn środki przekazane ofiarom ataku w Krakowie oraz ich rodzinom. Przepisami ma zostać objęta również rodzina zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Resort chce także wydłużyć okres składania zeznania o darowiznach.

Kwiaty i znicze na Rynku Głównym w Krakowie, upamiętniające ofiary zamachu z 7 listopada. Fot. Jarek Praszkiewicz

Kwiaty i znicze na Rynku Głównym w Krakowie, upamiętniające ofiary zamachu z 7 listopada. Fot. Jarek Praszkiewicz / PAP

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że „kierując się uzasadnionym interesem publicznym, jak również ważnym interesem” minister finansów proponuje zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od podatników. Będzie ono dotyczyć tych, „którzy odnieśli obrażenia ciała w wyniku działań o charakterze terrorystycznym, które miały miejsce w dniu 7 listopada 2026 r. w Krakowie”, a także osób, będących „małżonkami, zstępnymi lub wstępnymi osób, które poniosły śmierć, w wyniku tych działań”.

Poza tym zwolnienie będzie dotyczyć „będących wstępnymi osób, które poniosły śmierć w dniu 7 listopada 2026 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim z rąk sprawcy” zamachu w Krakowie.

Zaniechanie poboru podatków będzie dotyczyć darowizn, które zostaną przekazane od dnia 7 listopada 2026 r. do 31 grudnia 2027 r.

„Obdarowani, którzy od danej osoby lub podmiotu otrzymają darowiznę, której wartość doliczona do wartości majątku otrzymanego w ciągu 5 lat od tej samej osoby przekracza kwotę wolną od podatku, będą zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (…), ale nie będą zobowiązani do zapłaty podatku ustalonego w drodze decyzji organu podatkowego” – czytamy w uzasadnieniu.

Po zamachu w Krakowie: Kolejna osoba wyszła ze szpitala, ustalono trasę przejazdu sprawcy Kolejna osoba ranna w sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie opuściła szpital. W pięciu krakowskich lecznicach nadal hospitalizowanych jest 10 poszkodowanych. Prokuratura kontynuuje ustalanie motywu zbrodni i analizuje trasę przejazdu sprawcy.

Z 1 do 12 miesięcy

Na stronach RCL w piątek został opublikowany także projekt drugiego rozporządzenia, które dotyczy właśnie „zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych”. Resort finansów proponuje wydłużenie terminu do składania tego dokumentu z 1 miesiąca do 12 miesięcy, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli co do zasady od dnia otrzymania rzeczy (w tym pieniędzy) lub praw majątkowych.

„Uwzględniając nadzwyczajne okoliczności, w jakich znaleźli się poszkodowani i ich rodziny, wydłużenie terminu na dopełnienie formalności związanych ze złożeniem zeznania podatkowego jest niezbędne, a termin 12 miesięcy wydaje się być odpowiednio długi” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projektowane rozporządzenie mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia.

Atak zamachowca w Krakowie

Do ataku w Krakowie doszło w sobotę na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.

W internecie trwają zbiórki społeczne na rzecz ofiar ataku oraz ich rodzin.