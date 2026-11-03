Darmowa rehabilitacja od ZUS. Te choroby kwalifikują do L4 i bezpłatnego turnusu

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ZUS od lat prowadzi program bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych, z których korzystają przede wszystkim osoby aktywne zawodowo, z problemami zdrowotnymi zagrażającymi ich dalszej pracy. Kto może otrzymać skierowanie na 24-dniowy pobyt rehabilitacyjny i jakie choroby kwalifikują do udziału w programie.

Utrata zdrowia, a co za tym idzie zdolności do pracy, to dziś jeden z częstszych powodów stresu zawodowego. W odpowiedzi na te wyzwania Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi wyjątkowy program rehabilitacyjny. ZUS płaci nawet 5 tysięcy złotych za jednorazowy turnus: pokrywa leczenie, nocleg, wyżywienie, a także zwrot kosztów dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

W ciągu 30 lat na program wydano już ponad 4 miliardy złotych. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób pomiędzy 40 a 66 rokiem życia – to właśnie w tej grupie odnotowuje się najwięcej schorzeń ograniczających aktywność zawodową.

Te schorzenia kwalifikują do darmowej rehabilitacji

Jak przypomina portal pulshr.pl, darmowa rehabilitacja ZUS czeka przede wszystkim na osoby zmagające się z chorobami, które mogą godzin ich zawodową przyszłość. Program obejmuje:

- schorzenia narządu ruchu (w tym po urazach i wypadkach),

- choroby układu krążenia,

- choroby układu oddechowego,

- schorzenia psychosomatyczne,

- choroby narządu głosu,

- powikłania po leczeniu nowotworu piersi,

- uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Z rehabilitacji mogą skorzystać zarówno osoby pracujące, jak i te pobierające zasiłki chorobowe oraz renty okresowe z tytułu niezdolności do pracy.

ZUS kieruje do ośrodków również tych, którzy dopiero starają się o rentę lub świadczenie rehabilitacyjne.

Ponad połowa wraca do pracy – skuteczność potwierdzona danymi

Świeże dane pokazują, że rehabilitacja ZUS się opłaca – i to nie tylko finansowo. Wśród osób, które ukończyły turnus w 2023 roku, aż 54,9 proc. nie pobierało żadnych świadczeń rentowych przez kolejny rok.

To najwyższy wynik od kilku lat, a sukces ten oznacza po prostu powrót do życia zawodowego i większą samodzielność finansową.

Jak dostać skierowanie? Wystarczy jeden wniosek od lekarza

Aby rozpocząć rehabilitację, potrzebny jest wniosek PR-4 wypełniony przez lekarza prowadzącego. Dokument należy złożyć w najbliższym oddziale ZUS (osobiście lub online). Coraz częściej wnioski przesyłane są elektronicznie razem z e-zwolnieniem. Warto pamiętać o dołączeniu dokumentacji medycznej, która potwierdzi wskazania do rehabilitacji.

Z turnusu można korzystać stacjonarnie (z noclegiem i całodobową opieką), bądź ambulatoryjnie (dojazd na zabiegi każdego dnia).

Standardowo rehabilitacja trwa 24 dni, ale w razie potrzeby lekarz może ją wydłużyć lub skrócić – zawsze za zgodą ZUS.

Ilu Polaków skorzystało z programu?

Od 1996 roku ponad 1,8 miliona Polaków skorzystało z finansowanej przez ZUS rehabilitacji. Koszt tego wsparcia przekroczył już 4,1 miliarda złotych, ale inwestycja wyraźnie się zwraca – zarówno pacjentom, jak i budżetowi państwa. Dzięki szybkiej i kompleksowej rehabilitacji tysiące osób zachowuje sprawność i może bez przeszkód wrócić do pracy.