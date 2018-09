Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie były przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, a od 2016 prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną Dariusz Zawistowski. Zapytamy go, czy prezydent Andrzej Duda złamał prawo przesyłając do Sądu Najwyższego listy do sędziów, którzy według nowych przepisów przestali pełnić swoją funkcję i ze względu na wiek przeszli w stan spoczynku.

