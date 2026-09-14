Dariusz Matecki sforsował płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

RMF24

Awantura z udziałem Dariusza Mateckiego w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł PiS przeskoczył przez ogrodzenie Akademii i próbował dostać się do zamkniętego budynku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, po interwencji policji opuścił teren.

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, funkcjonariusze przekonali posła, by opuścił teren uczelni i uchylili mu bramę, przez którą Dariusz Matecki wyszedł na zewnątrz. Wcześniej stróże prawa bezskutecznie uprzedzali go, by nie łamał prawa i nie próbował wtargnąć na ogrodzony obszar.

Poseł ostrzegał policjantów, by go nie blokowali, bo ma immunitet i nie można naruszać jego nietykalności cielesnej.

Z informacji, które uzyskał nasz dziennikarz, wynika, że policja będzie wszczynać przeciwko parlamentarzyście postępowanie z artykułu 193 Kodeksu Karnego, który mówi o naruszeniu miru domowego. Grozi za to rok więzienia.

Co jest przyczyną sporu?

Od kilku dni trwa ostry konflikt w sprawie Akademii. Posłowie PiS nie godzą się z decyzją ministra sprawiedliwości, który dokonał zmian w szefostwie uczelni.

Nowy rektor, nowe porządki. Zmieniono prorektorów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Powołani zostali nowi prorektorzy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Jest to decyzja nowego rektora tej publicznej uczelni, która kształci kadry między innymi dla Służby Więziennej. Sławomir Cudak zastąpił na tym stanowisku Michała…

Z dotychczasowym rektorem AWS Michałem Sopińskim spotkał się w piątek szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Ocenił, że „atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, to kolejna próba bezprawnego wpływania przez rząd na niezależność instytucji”.

„Zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, wyłączną właściwość i kompetencję do powołania i odwołania Rektora Akademii ma Senat uczelni. (...) Mimo tych oczywistych norm prawnych, pan Żurek postanowił odwołać rektora bez podstawy prawnej w procedurze, której zakazuje sama ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym” - napisał Bogucki na platformie X.

Ministerstwo Sprawiedliwości już w maju wskazywało trzy główne powody odwołania Sopińskiego: poważne nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjną aktywność polityczną oraz zagrożenie dla prawidłowej aplikacji kuratorskiej. Resort podkreślał, że decyzja została podjęta po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Sopiński od początku kwestionował legalność decyzji, powołując się na zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i brak formalnego doręczenia dokumentów. Ministerstwo odpierało te zarzuty, podkreślając, że procedury zostały zachowane.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oczekuje od Senatu Akademii przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora-komendanta.