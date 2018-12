Są pytania, na które odpowiedź przychodzi od razu, zwłaszcza gdy dotyczą tematów związanych z naszym zdrowiem i samopoczuciem. I tak jest również w tym przypadku. Dlatego już teraz, a nie pod koniec tego artykułu, trzeba sobie jasno powiedzieć: tak, warto zainwestować w domowy oczyszczacz powietrza. A jeśli chcecie się dowiedzieć dlaczego - zapraszamy do dalszej lektury.

Czy warto inwestować w domowy oczyszczacz powietrza? / Materiały prasowe

Czyste powietrze wokół nas to coraz częściej... towar luksusowy

Zdecydowana większość z nas, w większym lub mniejszym stopniu, odczuwa skutki postępującego zanieczyszczenia powietrza. Jest ono powodowane działalnością przemysłową, nadmierną ilością samochodów na naszych ulicach oraz niewłaściwym ogrzewaniem domów. Zwłaszcza tzw. niska emisja jest tu najpoważniejszym zagrożeniem. Do powietrza, którym oddychamy, dostają się m.in. bardzo szkodliwe pyły PM2.5, tlenki azotu czy rakotwórczy benzoalfapiren. Już nawet w popularnych kurortach czy uzdrowiskach jakość powietrza nie zawsze bywa odpowiednia.



Trują nas na potęgę spaliny samochodowe oraz przestarzałe piece węglowe, przydomowe kotły, kominki i paleniska, w których spalane są niedozwolone substancje. Dowodem jest choćby raport Światowej Organizacji Zdrowia, który wskazuje, że na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast aż 36 to miasta polskie. Dodatkowo - według różnych szacunków - ponad 45 tys. osób rocznie umiera w naszym kraju z powodu chorób wywołanych przez toksyczne substancje zawarte w powietrzu.



To dane, wobec których z pewnością nie można przejść obojętnie, a miejsc wolnych od smogu stopniowo nam ubywa. Dobre w tej sytuacji jest jedynie to, że coraz więcej zaczynamy na ten temat mówić. Mamy dostęp do informacji o stopniu zanieczyszczenia na danym terenie, jesteśmy bardziej świadomi zagrożeń i szukamy rozwiązań, które pozwolą nam w jakiś sposób się chronić. Na ulicach coraz częściej spotykamy też ludzi w maskach antysmogowych, a w naszych mieszkaniach możemy instalować domowe oczyszczacze powietrza.

Kto jest szczególnie narażony na skutki zanieczyszczenia powietrza?

Z własnym zdrowiem lepiej nie chodzić na kompromis. To prędzej czy później przyniesie złe efekty. Dlatego warto wiedzieć, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na ludzki organizm i komu najbardziej szkodzi.

Toksyczne substancje, zawarte w powietrzu, negatywnie oddziałują nie tylko nasz układ oddechowy. To obciążenie również dla układu krwionośnego i nerwowego. Lista chorób i dolegliwości, związanych ze skażeniem powietrza, jest długa. Znajdziemy na niej m.in. astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), alergie i częste infekcje układu oddechowego, zawały, udary, a także nowotwory.



Skażenie powietrza jest też przyczyną osłabienia naszych zdolności poznawczych i intelektualnych, może powodować depresje oraz zaburzenia płodności, przedwczesne urodzenia i poronienia. Zauważalny jest również jego wpływ na kondycję naszej skóry, szybsze starzenie się i ogólne pogorszenie samopoczucia - pojawiające się zmęczenie, osłabienie i spadek odporności. Osobami szczególnie narażonymi na skutki zanieczyszczenia powietrza są dzieci, kobiety w ciąży, seniorzy oraz ludzie, którzy zmagają się z przewlekłymi chorobami układu krwionośnego i układu krążenia oraz wszyscy astmatycy i alergicy.



Toksyny, obecne w powietrzu, którymi oddychają ciężarne kobiety, przenikają nawet przez łożysko, powodując wady rozwojowe u młodych organizmów w okresie płodowym i niską wagę urodzeniową. Później mogą zaś wpływać na gorsze funkcjonowaniu układu oddechowego oraz słabszy rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oraz trudności z uczeniem się (m.in. problemy z koncentracją i zapamiętywaniem). Jednym słowem - zanieczyszczone powietrze bardzo szkodzi nam wszystkim, a niektórym z nas w sposób szczególnie mocny. W skrajnych przypadkach może również prowadzić do śmierci.

Jak działa domowy oczyszczacz powietrza i co może nam zapewnić?

Jeżeli dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza są przekroczone w znacznym stopniu, pojawiają się komunikaty, które zalecają pozostawanie w domach i ograniczanie wietrzenia pomieszczeń. To z pewnością może nas trochę ochronić, jednak oczywiste jest, że zamknięte okna nie wyeliminują z naszego otoczenia wszystkich szkodliwych substancji. Oprócz smogu, mamy bowiem do czynienia także z rozmaitymi zarazkami, alergenami oraz wilgocią, która powoduje rozwój pleśni i grzybów. Do tego wszystkiego może też dochodzić jeszcze dym papierosowy, opary związane ze stosowaniem detergentów (np. na bazie chloru) czy tzw. elektrosmog, którego źródłem są urządzenia elektroniczne. Z wieloma tymi zagrożeniami jest jednak w stanie uporać się wyspecjalizowany, domowy oczyszczacz powietrza .



To nowoczesne urządzenie, którego zadaniem jest w skrócie: przefiltrowanie powietrza zasysanego z otoczenia i - po oczyszczeniu - wypuszczenie go ponownie do pomieszczeń mieszkalnych. Oczyszczacze potrafią znacząco poprawiać jakość i świeżość powietrza w naszych domach. Skutecznie eliminują przenikający do nich smog, czynniki silnie alergizujące (np. roztocza, pyłki, sierść i naskórek zwierząt), bakterie i wirusy oraz zarodniki pleśni i grzybów. W zależności od zastosowanego systemu filtracji (a warto, aby był jak najbardziej rozbudowany) oraz wyposażenia dodatkowego mogą nie tylko zapewnić wysoką czystość powietrza, ale również np. odpowiednie jego nawilżenie i jonizację.

Co brać pod uwagę, gdy chcemy wybrać domowy oczyszczacz powietrza?

Planując zakup domowego oczyszczacza powietrza, dobrze jest zwrócić uwagę na ilość i rodzaj posiadanych filtrów (np. filtr węglowy, filtr HEPA), obecność wbudowanej lampy UV, która działa bakteriobójczo oraz funkcję jonizacji, która podwyższa jakość oczyszczania i usuwa skutki elektrosmogu. Nie można też zapomnieć o dopasowaniu wydajności danego modelu do powierzchni, którą miałby oczyszczać oraz o rozwiązaniach, jakie zapewnią wygodne korzystanie z urządzenia, np. odpowiednio niski poziom hałasu, tryb pracy nocnej, możliwość regulacji siły nadmuchu i zaprogramowania czasu pracy oraz wbudowany czujnik jakości powietrza.



Jeżeli dokonamy odpowiedniego wyboru, wówczas z pewnością zadbamy o skuteczną ochronę przed częstymi infekcjami i chorobami dróg oddechowych, poprawimy komfort życia, samopoczucie oraz jakość snu, na którą również niebagatelny wpływ ma czyste powietrze w naszym domu.

Pozbądź się dymu, smogu i alergenów z Twojego najbliższego otoczenia!

Naprawdę warto!

Dom wolny od smogu, zarazków i substancji silnie uczulających jest miejscem, w którym wszyscy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo. To także zwiększenie szans na właściwy i niezakłócony rozwój naszych dzieci. Dobry oczyszczacz powietrza jest zatem inwestycją w zdrowie całej rodziny - i to inwestycją, która się opłaca, choć na pierwszy rzut oka urządzenia te nie należą do szczególnie tanich.



Aby dany oczyszczacz spełniał swoje zadania, musi być przecież zaawansowany technologicznie, funkcjonalny i odpowiednio wydajny, a to wpływa oczywiście na jego cenę. Oferta rynkowa jest jednak bardzo szeroka. Gdy dobrze poszukamy, wśród wielu tego typu urządzeń z pewnością znajdziemy model na naszą kieszeń. A jeśli nawet wydamy więcej, niż byśmy chcieli, to poniesione nakłady zrównoważy nam choćby brak kosztów związanych z leczeniem m.in. alergii, astmy czy częstych infekcji układu oddechowego, nie wspominając już innych dolegliwościach. Mniej będzie zwolnień lekarskich, opuszczonych lekcji i zajęć w przedszkolach.



Czy trzeba tu jeszcze jakichś dodatkowych argumentów? Według nas nie, ale gdybyście chcieli dowiedzieć się jeszcze więcej na temat roli czystego powietrza i urządzenia, które może nam je zapewnić w naszych domach, przeczytajcie także ten artykuł: Powietrze ma ogromny wpływ na stan twojej cery!.