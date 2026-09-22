Czy Polska pomoże Litwie w ewakuacji? „Tak, Polacy pomogą”

RMF24

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz pytany był przez reportera RMF FM, czy Polska pomoże Litwie w przypadku rosyjskiego ataku. „Tak, Polacy pomogą, pomogą instytucje państwowe. Mamy to już dość dobrze przećwiczone w momencie, kiedy 3 mln Ukraińców wjechało do Polski” - mówił szef MON.

„Pomoc ludności cywilnej jest wymiarem naszej przyzwoitości i człowieczeństwa”

Litwa przygotowuje się na wypadek „różnych scenariuszy” ze strony Rosji - jednym z nich jest ewakuacja ludności do Polski. Władysław Kosiniak-Kamysz pytany na konferencji w Dorohusku przez reportera RMF FM Dominika Smagę, w które miejsce w Polsce - w przypadku agresji Rosji - będą ewakuowani Litwini, powiedział, że takie miejsca są wyznaczane na poziomie gminy, powiatu, województwa i państwa. Nie wskazał konkretnego, jednak potwierdził jednoznacznie, że „Polacy pomogą Litwie”.

Mamy to już dość dobrze przećwiczone w momencie, kiedy 3 mln Ukraińców wjechało do Polski. Mogliśmy liczyć wtedy na otwarte drzwi domów każdego z nas. (...) Jeżeli któreś z państw bałtyckich, takie jak Litwa, Łotwa i Estonia, zostałoby napadnięte, będziemy wnioskować o uruchomienie art. 5. Jesteśmy lojalnym sojusznikiem, wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań sojuszniczych. Pomoc ludności cywilnej jest nie tylko wymiarem prawnym, ale i wymiarem naszej przyzwoitości i człowieczeństwa - mówił Kosiniak-Kamysz.

Minister Marcin Kierwiński dodał, że „będziemy na taką sytuację przygotowani”, jednak wyraził nadzieję, że nigdy do niej nie dojdzie.

Decyzja po ataku przy polskiej granicy

Podczas konferencji prasowej na przejściu granicznym z Ukrainą Dorohusk-Jagodzin Kosiniak-Kamysz poinformował, że po niedawnych atakach dronowych Rosji w instalacje w pobliżu przejścia granicznego po stronie ukraińskiej wojsko wsparło straż graniczną, m.in. budując w szybkim tempie umocnienia HESCO, pozwalające na bezpieczne schronienie w przypadku ataku dronowego oraz wzmacniając obronę powietrzną na pograniczu polsko-ukraińskim.

Jak wskazał szef MON, w ostatnim czasie Rosja bierze na cel przejścia graniczne m.in. między Ukrainą a Mołdawią i Ukrainą a Rumunią, a także na przejścia graniczne z Polską. Mamy do czynienia z próbą destabilizacji odpraw granicznych i próbą niszczenia przejść granicznych między Polską a Ukrainą - powiedział. Zapewnił też o dobrej współpracy i zaufaniu między wojskiem a strażą graniczną.

Kosiniak-Kamysz powiedział też, że zagrożenia ze strony Rosji - w tym możliwe ataki dronowe - były tematem m.in. niedawnego spotkania najważniejszych dowódców wojskowych NATO w Kopenhadze, gdzie Polskę reprezentował szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła. Szef MON przekazał, że na porannym wtorkowym posiedzeniu rządowego Komitetu Bezpieczeństwa generał przedstawił raport z tego spotkania.

Federacja Rosyjska eskaluje konflikt nie tylko z Ukrainą, ale przez wspinanie się po szczeblach drabiny eskalacyjnej także z państwami NATO; o tym mówią doniesienia służb i de facto wszyscy szefowie rządów państw Sojuszu - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Nie wykluczył, że do końca tygodnia zostanie zwołane kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, by ministrowie, dowódcy i szefowie służb omówili zagrożenia możliwymi prowokacjami ze strony Rosji.