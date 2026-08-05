Czy Polsce grozi blackout? Tusk: Mieliśmy posiedzenie minisztabu kryzysowego

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Premier Donald Tusk zabrał głos w związku z przechodzącą przez Polskę falą ekstremalnych upałów. "Mieliśmy posiedzenie minisztabu kryzysowego" - wyjaśnił. "Chciałem dowiedzieć się u źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu" - dodał.

Jak wyjaśnił na konferencji szef rządu, w spotkaniu dotyczącym ewentualnego ryzyka blackoutu wzięli udział Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz Konrad Puchała, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Tusk zapewnił, że mimo rekordowych temperatur i ograniczonej (ze względu na małą ilość wody do chłodzenia) pracy części bloków elektrowni Kozienice oraz Połaniec, sytuacja jest pod kontrolą.

Mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki - przyznał lider Koalicji Obywatelskiej. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny - uspokajał. Wspomniał w tym kontekście m.in. o dywersyfikacji i dostępnych w naszym kraju źródłach energii różnego typu. Kiedy niektórzy muszą ograniczyć produkcję energii, bo jest za gorąco, fotowoltaika dostarcza energii więcej niż kiedykolwiek - podkreślił Tusk.

Premier wspomniał na konferencji m.in. o wecie prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy wiatrakowej. W bilansie energetycznym Polski najbardziej potrzebne byłyby dodatkowe wiatraki na lądzie - ocenił. Zasugerował, że jego polityczny oponenci powinni wreszcie „pójść po rozum do głowy” i zrozumieć, że konieczne są kolejne inwestycje w ten segment energetyki.

Nie przewidujemy dzisiaj jakichś dramatycznych zdarzeń, jeśli chodzi o energię elektryczną w Polsce - mówił na konferencji szef rządu.

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