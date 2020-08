Brexit zaszokował świat, a także skomplikował życie wielu Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii. Wystąpienie Brytyjczyków z Unii Europejskiej wpłynie na swobodę przepływu towarów pomiędzy ich krajem a chociażby Polską. Co to oznacza dla osób prywatnych? Czy paczki do Anglii podrożeją? Jak zmieni się oferta firm kurierskich? Wyjaśniamy.

/ Materiały prasowe

Przesyłki kurierskie do Anglii - co się zmieni?

Wielka Brytania oficjalnie wystąpiła z Unii Europejskiej z początkiem lutego 2020 roku. Jednak dopiero 1 stycznia 2021 zakończy się okres przejściowy związany z Brexitem. Dlatego na razie paczki do Anglii można nadawać na starych zasadach. Zgodnie z porozumieniem związanym z okresem przejściowym na razie dla obrotu towarowego nie obowiązuje cło. To może się jednak zmienić już wkrótce.

Z początkiem 2021 roku zakończy się okres przejściowy. Tym samym przesyłki paczek do Anglii będą musiały być objęte odprawą celną - chyba że dojdzie do porozumienia między władzami UE i Wielkiej Brytanii. Na razie sprawa nie jest przesądzona, jednak sądząc po dotychczasowych ustaleniach, należy przygotować się na obowiązywanie standardowych przepisów celnych, takich samych jak w przypadku wymiany towarów z krajami leżącymi poza Unią.

Paczki do Anglii po Brexicie

Jeśli sprawdzi się najbardziej prawdopodobny scenariusz, już niedługo branżę kurierską czekają poważne zmiany. Brak porozumienia będzie oznaczać konieczność odprawy celnej i dołączania do paczek informacji o wartości i kategorii zawartych w nich towarów. Brak odpowiednich informacji najprawdopodobniej będzie się kończył powrotem paczki do Anglii do nadawcy.

Firmy kurierskie takie jak Euro-paka już teraz przygotowują się na zmiany i opracowują różne scenariusze. Ich klienci najprawdopodobniej będą się musieli pożegnać z pewnymi usługami.

Koszt paczki do Anglii - czy będzie drożej?

Dodatkowe formalności i ograniczenia z całą pewnością odbiją się również na klientach firm kurierskich. Zmiany będą zauważalne przede wszystkim w dwóch aspektach: czasie dostarczania przesyłek i cenie. Szacuje się, że czas podróży paczki do Anglii może się wydłużyć o kilka dni - ze standardowych 3 - 5 dni roboczych do nawet ponad tygodnia. Wszystko to przez procedury celne i konieczność znacznie dokładniejszego sprawdzania przesyłek.

Jeśli już teraz martwi Cię, ile kosztuje paczka do Anglii, również nie mamy dobrych wiadomości. To niemal pewne, że będzie drożej. O ile? Eksperci szacują, że koszt paczki do Anglii może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent. Oznacza to, że warto wszelkie niezbyt pilne przesyłki zrealizować już teraz, by uniknąć wyższych cen. Zaleca się również korzystanie z usług brokerów kurierskich, którzy pomagają uzyskać najkorzystniejszą ofertę.