Od wielu miesięcy wszyscy szukamy sposobu na walkę z wirusem, który pozamykał nas w domach, ograniczył spotkania i zdziesiątkował gospodarkę. Czy możemy zadbać o zdrowe powietrze w domu? Jak najbardziej. Według najnowszych danych dotyczących technologii Plasmacluster, jest ona skuteczna w walce z SARS-CoV-2.

Plasmacluster to opracowane rozwiązanie polegające na generowaniu dodatnich jonów wodoru oraz ujemnych jonów tlenu. Tak przeprowadzana jonizacja sprawia, że wirusy, bakterie i alergeny są usuwane z powietrza. To nie pierwszy raz, kiedy potwierdzono skuteczność tej metody. W 2005 roku, dzięki szeregowi badań, okazało się, że Plasmacluster skutecznie eliminuje pierwotną mutację wirusa SARS-CoV, który spowodował epidemię w latach 2002-2003. Badania te zostały przeprowadzone przez firmę Sharp, we współpracy z międzynarodowymi autorytetami japońskiego Uniwersytetu Nagasaki.

Czy warto kupić oczyszczacz powietrza dla alergika?

Jak najbardziej tak! Coraz więcej młodych i starszych ludzi ma problemy z alergią. Poszukując takiego oczyszczacza powinieneś określić z jakim rodzajem alergii oddechowej masz do czynienia.

Do najbardziej popularnych alergenów należą pyłki drzew i traw. Druga grupa to odchody roztoczy, sierść zwierząt psów, kotów, pleśń. Źródłem alergenów jest także kurz. Filtr wstępny w oczyszczaczach zatrzyma największe alergeny zawarte w np. sierści zwierząt. Pyłki mające wielkości od 10 - 100 µm oraz roztocza (0,1-100 µm) skutecznie ograniczy zaś filtr HEPA.

Drugą grupą oczyszczaczy pomocnych w walce z alergią są urządzenia z jonizacją Plasmacluster Ion. Nasycone powietrze jonami dodatnimi i ujemnymi skutecznie usuwa alergeny roślin pylących, pleśni. Alergicy powinni wybiera oczyszczacze wyposażone w czujnik, który określi poziom alergenów za pomocą indeksu IAI w skali od 1 do 12 czy stężenia pyłków (np. oczyszczacze marki Philips) i szukać trybów pracy antyalergenowych czy usuwając pyłki Pollen (Sharp). Najpewniejszym sposobem jest sprawdzenie certyfikatu potwierdzającego skuteczność działania.

Mieszkania w miastach są narażone na zanieczyszczenia smogowe - pyły PM2.5, lotne związki VOC, mniej na pylenie roślin. Jednym z kryteriów wyboru oczyszcza jest powierzchnia pokoi.

Tam, gdzie przebywamy najczęściej, to sypialnia, jadalnia, gabinet czy pokój dziecięcy, które mają małe powierzchnie. Lepiej wtedy wybierać tańsze oczyszczacze o małych wydajnościach niż jeden większy. Powinny być też ciche z trybem snu (poniżej 30 dB), aby w nocy czy podczas pracy nie przeszkadzały. Najlepsze przełączają się w tryb snu automatycznie po wyłączeniu światła. Warto, aby miały funkcję jonizacji, która nie tylko oczyszcza powietrze, ale nasyca pomieszczenie jonami ujemnymi poprawiającymi samopoczucie.

Jeżeli jesteśmy palaczami lub nie chcemy, aby zapachy z kuchni przedostawały się do pokoju powinieneś wybrać oczyszczacz z czujnikiem zapachów. Pamiętaj, że centralne ogrzewanie to suche powietrze. Najlepiej, aby oczyszczacz miał nawilżacz z automatyczną regulacją poziomu wilgotności w zależności od temperatury.

Według badań WHO, aż 36 na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie... znajduje się w Polsce! Oczyszczacze naprawdę są skuteczne i pozwalają odetchnąć pełną piersią. Jeśli jeszcze się nie zdecydowałeś, spytaj o zdanie znajomych. Na pewno ktoś z nich korzysta już z takiego urządzenia!