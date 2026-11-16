RMF24

Rosyjskie zagrożenie militarne wciąż budzi emocje wśród Polaków. Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, jak społeczeństwo ocenia ryzyko ataku ze strony Rosji i jakie działania uważa za najwłaściwsze w przypadku agresji. Wyniki badania rzucają światło na podziały polityczne, poziom poczucia bezpieczeństwa oraz gotowość do obrony kraju.

Według najnowszego badania CBOS, 62 procent respondentów uważa, że najlepszą reakcją na ewentualne ataki Rosji – w tym ataki dronami i rakietami – byłoby zestrzeliwanie pocisków nad terytorium Polski, ale bez podejmowania odwetowych działań militarnych. To wyraźny sygnał, że społeczeństwo opowiada się za stanowczą obroną granic, jednak nie chce eskalacji konfliktu.

Znacznie mniej, bo 16 procent ankietowanych, wskazało na dyplomację i sankcje jako preferowaną odpowiedź na agresję ze strony Rosji. Tylko 9 procent badanych opowiedziało się za militarną odpowiedzią i atakowaniem celów na terytorium Rosji. Co ciekawe, 4 procent respondentów uważa, że Polska nie powinna podejmować żadnych działań w przypadku rosyjskiego ataku, a 9 procent nie miało zdania w tej sprawie.

Zbrojny atak możliwy?

Sondaż CBOS ujawnia, że 42 procent Polaków uznaje zbrojny atak Rosji na kraj NATO za prawdopodobny w perspektywie najbliższych 3–8 lat. W tej grupie 36 procent określiło taki scenariusz jako „raczej prawdopodobny”, a 6 procent jako „bardzo prawdopodobny”. Z kolei 48 procent badanych uważa, że taki atak jest nieprawdopodobny – 40 procent wybrało odpowiedź „raczej nieprawdopodobny”, a 8 procent „zupełnie nieprawdopodobny”.

Warto zwrócić uwagę na różnice w ocenie zagrożenia w zależności od preferencji politycznych. Najmniej przekonani o możliwości rosyjskiego ataku są wyborcy Konfederacji Korony Polskiej (79 procent uważa atak za nieprawdopodobny) oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość (56 procent). Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości odsetek ten wynosi 41 procent, a wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej – 49 procent.

Gotowość do obrony czy emigracja? Co zrobią Polacy w przypadku wojny

CBOS zapytał również, jak Polacy zachowaliby się w przypadku zbrojnego ataku Rosji na Polskę. Najwięcej, bo 33 procent ankietowanych, deklaruje, że wspierałoby obronę kraju, ale bez udziału w walkach. 28 procent respondentów przyznaje, że starałoby się żyć jak dotychczas, nie zmieniając swojego trybu życia.

Wyjazd za granicę w przypadku wojny rozważa 13 procent badanych, a 6 procent planowałoby schronić się w bezpiecznym miejscu na terenie Polski. Udział w zbrojnej obronie kraju zadeklarowało 12 procent respondentów. Wyniki te pokazują, że gotowość do czynnego udziału w obronie kraju nie jest powszechna, a znaczna część społeczeństwa szukałaby innych rozwiązań.

Mniej obaw o niepodległość, ale zagrożenie wciąż realne

W porównaniu z wrześniem 2025 roku, kiedy nad terytorium Polski pojawiły się rosyjskie drony, obecnie mniej osób dostrzega zagrożenie dla niepodległości kraju. Aktualnie 54 procent badanych uważa, że niepodległość Polski jest zagrożona, podczas gdy rok wcześniej odsetek ten wynosił 63 procent. Przeciwną opinię wyraża 34 procent respondentów, a 13 procent nie ma zdania na ten temat.

Podział na elektoraty pokazuje, że największy niepokój panuje wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (70 procent dostrzega zagrożenie), a najmniejszy wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej (48 procent).

Czy możemy liczyć na NATO? Większość Polaków wierzy w sojuszników

Na pytanie o pewność zaangażowania sojuszników z NATO w obronę polskich granic, 61 procent respondentów odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania jest 29 procent ankietowanych, a 10 procent nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wynik ten pokazuje, że mimo obaw o bezpieczeństwo, większość Polaków wierzy w skuteczność sojuszu i wsparcie ze strony państw członkowskich.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” zostało przeprowadzone przez CBOS w dniach 1–11 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1028 osób. Sondaż realizowano trzema metodami: wywiadami bezpośrednimi (CAPI – 60,7 procent), telefonicznymi (CATI – 25,3 procent) oraz internetowymi (CAWI – 14 procent).