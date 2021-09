Maturzyści w tym roku nie mieli lekko. Nauka odbywała się zarówno zdalnie, jak i hybrydowo. Ze względu na pandemię panował chaos organizacyjny. Obecna sytuacja nadal wygląda niepewnie. Jak na to reagują uczelnie wyższe?

Dorota Arabasz, rzecznik Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu : Jesteśmy świadomi, jakie konsekwencje niesie ze sobą pandemia w edukacji. Uczniowie musieli zmierzyć się z ciągle zmieniającymi się warunkami. Jak wiadomo, nauczyciele też byli zmuszeni do nagłych zmian, przez co ten rok nie był najlepszym dla maturzystów. Niestety ciągłe modyfikacje doprowadziły do tego, że wielu maturzystów pisało egzaminy poprawkowe. Jako uczelnia wyższa wyszliśmy jednak naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych studentów.



W takim razie jak Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa radzi sobie z obecną sytuacją, czy istnieje jakiś złoty środek na nauczanie w warunkach, których możemy się spodziewać podczas kolejnej fali?



W tym roku akademickim postanowiliśmy działać na uczelni w formie hybrydowej. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest, szczególnie dla pierwszych roczników kontakt społeczny oraz poznanie specyfiki studiowania na Uczelni. O ile pozwolą odgórne obostrzenia, chcemy, aby ćwiczenia oraz zajęcia terenowe odbywały się stacjonarnie z zachowaniem środków ostrożności. W trosce o bezpieczeństwo naszych studentów będziemy również kontynuować naukę zdalną przez komunikatory elektroniczne. Zapewniamy zarówno telefoniczny, jak i e-mailowy kontakt między studentami a nauczycielami. O bieżących wydarzeniach i aktualnościach dla naszych studentów oraz kandydatów informujemy również za pomocą social mediów takich jak, Facebook czy Instagram.

Jak w okresie między odmrażaniem obostrzeń, a możliwym kolejnym etapem pandemii wygląda rekrutacja w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa?





Kandydaci mają aż trzy możliwości rekrutacji. Pierwszą z nich jest założenie konta w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Można również skontaktować się e-mailowo lub przesłać dokumenty pocztą tradycyjną, bez konieczności rejestrowania się przez IRK. Następnie, po uzupełnieniu danych osobowych kandydat składa komplet dokumentów rekrutacyjnych, których wykaz znajduje się na naszej stronie. Aby ułatwić kontakt z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa osobom chcącym się zapisać, wprowadziliśmy dodatkowo, możliwość przesłania dokumentów za pomocą poczty. Nie ma więc konieczności składania podania osobiście. Jest to sporo ułatwienie dla kandydatów z innych miast, dzięki czemu mają oni możliwość lepszej komunikacji z uczelnią i oszczędzają swój czas. Zależy nam najbardziej na komforcie naszych przyszłych studentów.

Co decyduje o przyjęcia na studia?

Przy rekrutacji na studia kandydat musi złożyć podstawowy komplet dokumentów tj. ankietę osobową, opłatę rekrutacyjną, zdjęcie oraz klauzurę osobową. W przypadku studiów licencjackich, w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa może studiować osoba, która posiada świadectwo maturalne. Na Studia II stopnia, oprócz powyższych dokumentów kandydaci muszą złożyć również dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem. Kierunki studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na unikatowość, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Posiadamy również ogromny wybór studiów podyplomowych, a ich uruchomienie zależne jest od zainteresowania i naboru odpowiedniej ilości osób. Wszystkie wymienione dokumenty kandydaci mogą wysłać na adres mailowy: rekrutacja@wsb.net.pl.

Jak Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zapatruje się na rynek pracy, który wciąż jest niestabilny, czy studia zapewnią przyszłym absolwentom stabilną pracę?





Kierunki, jakie oferujemy na uczelni, są obecnie bardzo modne i przyszłościowe na rynku pracy. Przede wszystkim stawiamy na studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia czy bezpieczeństwa morskiego - które obecnie ze względu na rozwój handlowy akwenu nadmorskiego są niezwykle atrakcyjne. Jednak też stawiamy na kierunki takie jak: pedagogika, psychologia czy zarządzanie - budowanie relacji między ludźmi jest dla nas bardzo istotne, to też gama studiów podyplomowych jest bardzo obszerna i nastawiona na podnoszenie kompetencji w pracy i zespole.

Jak zapatrują się Państwo na ten rok? Czy pandemia ma jakiś wpływ na jakość kształcenia?





Jak wspomniałam, w tym roku stawiamy na wykłady i ćwiczenia w formie hybrydowej. Nasze zajęcia staramy się prowadzić ciekawie, bo wiemy jak rynek nauki zdalnej stawia nam wymagania. Zależy nam na studentach i ich wiedzy. Chcemy by każdy student czuł się u nas bezpiecznie i komfortowo, dlatego też proponujemy wiele promocji na studia, które chętnie przyciągają naszych przyszłych studentów.

Na jakie więc zniżki mogą liczyć kandydaci?





Jest tutaj w czym wybierać. Mamy przygotowane ponad 30 rodzajów Bonów Edukacyjnych, zarówno dla maturzystów jak i osób pracujących zawodowo. Jako niektóre z nich mogę wymienić: Z rodziną raźniej- dla osób polecających uczelnie swoim bliskim, Służby mundurowe górą czy Bonifikaty dla oświaty. Na szczególne wyróżnienie zasługuje również- Bon edukacyjny WSB z wdzięcznością dla ratowników medycznych za zaangażowanie w walkę z epidemią. Te oraz inne zniżki wraz z warunkami promocji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wsb.net.pl , w zakładce regulacje prawne pkt. 16 regulaminy bonifikat.