Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Wyjaśniamy

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15 sierpnia to wyjątkowa data w polskim kalendarzu – tego dnia obchodzone są zarówno Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, jak i Święto Wojska Polskiego. Dzień ten ma wyjątkowy charakter, zarówno religijny, jak i państwowy, a jednocześnie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, choć z 2026 roku przypada w sobotę. Wielu wiernych zastanawia się, czy w związku z tym świętem istnieje obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Prawo kanoniczne wyjaśnia tę kwestię jednoznacznie.

15 sierpnia – co to za święto i czy jest wolne od pracy?

15 sierpnia to dzień, który odgrywa ważną rolę w polskiej tradycji. Z jednej strony upamiętnia kluczowe wydarzenie historyczne – Bitwę Warszawską z 1920 roku, znaną także jako „Cud nad Wisłą”. To właśnie tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W całym kraju, a zwłaszcza w Warszawie, organizowane są liczne uroczystości, defilady wojskowe, pokazy sprzętu oraz parady z udziałem żołnierzy i jednostek Marynarki Wojennej. Wydarzenia te przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów, a transmisje z uroczystości można śledzić w mediach.

Z drugiej strony, 15 sierpnia to także jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, często nazywane również świętem Matki Boskiej Zielnej. W tradycji ludowej tego dnia święci się zioła, kwiaty i plony, dziękując za urodzaj oraz prosząc o błogosławieństwo dla domostw i pól.

Czy Wniebowzięcie NMP to święto nakazane? Co mówi prawo kanoniczne

Wielu wiernych zastanawia się, czy 15 sierpnia należy uczestniczyć we mszy świętej. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Zgodnie z kanonem 1246, Kościół katolicki wyznacza tzw. święta nakazane, w które wierni są zobowiązani do udziału w mszy. Do tej grupy należą nie tylko wszystkie niedziele, ale również wybrane najważniejsze uroczystości liturgiczne, w tym także Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Dwa dni bez zakupów. Sklepy zamknięte przez cały weekend, będzie piątkowy szturm? Przed nami nietypowy sierpniowy weekend. W sobotę, 15 sierpnia, większość sklepów będzie zamknięta z powodu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święta Wojska Polskiego. Dzień później, 16 sierpnia, przypada niedziela niehandlowa.…

W praktyce oznacza to, że 15 sierpnia jest świętem nakazanym, a więc katolicy mają obowiązek uczestniczenia w tym dniu we mszy świętej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich wiernych, którzy nie mają poważnych przeszkód uniemożliwiających przybycie do kościoła, takich jak poważna choroba, opieka nad chorym czy inne wyjątkowe okoliczności.

Czy nieobecność na mszy 15 sierpnia to grzech?

Opuszczenie mszy świętej w święto nakazane, bez ważnej przyczyny, według nauczania Kościoła, jest traktowane jako grzech. Wierni są zachęcani, aby w tych szczególnych dniach znajdować czas na udział w liturgii oraz wspólnej modlitwie. Kościół podkreśla, że uczestnictwo we mszy świętej to nie tylko spełnienie obowiązku, ale przede wszystkim wyraz wiary i przynależności do wspólnoty Kościoła.

Warto pamiętać, że Kościół umożliwia udział w mszy również w godzinach wieczornych dnia poprzedzającego święto, co ułatwia spełnienie tego obowiązku osobom pracującym lub mającym inne zobowiązania.

Święta nakazane w Polsce – pełna lista i kalendarz

Przypomnijmy, że do świąt nakazanych, oprócz wszystkich niedziel, należą:

Narodzenie Pańskie (25 grudnia)

Objawienie Pańskie (6 stycznia)

Wniebowstąpienie Pańskie

Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa (Boże Ciało)

Święta Boża Rodzicielka Maryja (1 stycznia)

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

Święty Józef (19 marca)

Święci Apostołowie Piotr i Paweł (29 czerwca)

Wszystkich Świętych (1 listopada)

Każde z tych świąt ma wyjątkowy charakter i stanowi okazję do przeżywania najważniejszych tajemnic wiary chrześcijańskiej.

