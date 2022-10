​W czwartek pogodnie będzie do końca dnia w przeważającej części Polski. W nocy lokalne mgły mogą wystąpić w całym kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek do wieczora pogodnie na przeważającym obszarze kraju. Nieco więcej chmur jedynie na północnym wschodzie.

Mgła utrudni warunki drogowe

Już w godzinach popołudniowych mogą zdarzać się lokalne mgły. Widzialność w tych mgłach ograniczona będzie do siedmiuset, ośmiuset metrów. Na utrudnienia w związku z tym powinni uważać planujący w tym czasie podróż kierowcy.

Wieczorem ponownie zaczną tworzyć się mgły. W okolicach godziny 20:00 mgły mogą zacząć tworzyć się powtórnie - powiedział Jakub Gawron, synoptyk dyżurny IMGW.

Ciepłe popołudnie i noc

Temperatura w czwartek po południu najniższa będzie na północnym wschodzie Polski, w granicach 13-14 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, do 20 stopni. Wiatr w ciągu dnia będzie słaby, południowo-zachodni i zachodni.

Noc z czwartku na piątek pogodna. Więcej chmur będzie na północy kraju, gdzie miejscami pojawią się słabe opady deszczu - powiedział Jakub Gawron.

Lokalnie w całym kraju wystąpią mgły, które ograniczą widzialność nawet do stu metrów. Będziemy więc mieli kolejną mglistą noc i przez to warunki na drogach też nie będą pewnie zbyt ciekawe - dodał.

Temperatura minimalna od czterech stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski do 10 stopni na zachodzie i 12 stopni miejscami nad morzem.

W obszarach podgórskich będzie jeszcze chłodniej, bo tam temperatura minimalna wyniesie od jednego do trzech stopni - dodał synoptyk z IMGW Jakub Gawron.

Wiatr w nocy z czwartku na piątek będzie słaby, południowy i południowo-zachodni.

Jaka pogoda na piątek?

28 października zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie duże. Na północnym wschodzie i Pomorzu słabe opady deszczu.

Rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, lokalnie do 100 metrów.

Temperatura maksymalna od 14 st. C na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, ok. 17 st. C w centrum, do 21 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.