Cztery tragedie w ciągu 25 lat. Na trasie do Medjugorie zginęło ponad 40 Polaków

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W ciągu ostatniego ćwierćwiecza w czterech wypadkach polskich autokarów przewożących pielgrzymów do lub z Medjugorie zginęło łącznie 45 osób. Medjugorie od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków pielgrzymkowych wśród Polaków. Każdego roku przybywa tam około pół miliona osób z Polski.

Medjugorie – cel pielgrzymek

Medjugorie to niewielka miejscowość w Hercegowinie, gdzie w 1981 r. miało dojść do objawień Matki Bożej, które trwają do dziś. Pierwsze z nich miało miejsce 24 czerwca 1981 r. na wzgórzu Podbrdo w Bijakovici. Maryja miała się wówczas ukazać sześciorgu dzieciom: Vicce Ivanković, Mirjanie Dragićević, Ivance Ivanković, Ivanowi Dragićević, Mariji Pavlović i Jakovowi Čolo.

Pielgrzymi z Polski docierają tam różnymi trasami. Z Lubelszczyzny i Podkarpacia często podróżują przez Słowację, Węgry i Chorwację, natomiast najszybsza droga z Warszawy wiedzie przez Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwację.

Cztery tragiczne wypadki

Najtragiczniejszy wypadek wydarzył się 1 lipca 2002 r. w węgierskiej miejscowości Balatonkeresztur. Polski autokar uległ katastrofie, w której zginęło 20 pielgrzymów, a 31 osób zostało rannych. W listopadzie tego samego roku w miejscu tragedii odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom.

Do kolejnego wypadku doszło w czerwcu 2007 r., również na Węgrzech. Autokar przewożący pielgrzymów wracających z Medjugorie miał wypadek, w którym zginęła jedna osoba, a 28 zostało rannych.

6 sierpnia 2022 r. na chorwackiej autostradzie A4, na północ od Zagrzebia, zginęło 12 polskich pielgrzymów jadących do Medjugorie. Kolejne 32 osoby zostały ranne.

Najnowsza tragedia wydarzyła się w nocy z 15 na 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie M3, w okolicach Mezokeresztes. Autokarem podróżowało 59 Polaków wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Zginęło 12 osób, wszystkie były dorosłymi mieszkańcami Podkarpacia. Dziesięciu ciężko rannych pasażerów trafiło do węgierskich szpitali, a pozostałych 37 odniosło lekkie obrażenia. Większość uczestników pielgrzymki pochodziła z Podkarpacia.

Kierowca polskiego autokaru w rękach policji. Zasnął za kółkiem? Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru, który w niedzielę wpadł do rowu na autostradzie M3 w północno-wschodniej części kraju. W wypadku zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Medjugorje.

Pytania o bezpieczeństwo podróży

Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych, przyznał w rozmowie z PAP, że nie potrafi obecnie wskazać przyczyn serii wypadków na trasie do Medjugorie.

Będziemy wraz z zespołem ekspertów próbowali przeanalizować to i znaleźć odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że dojdziemy do jakichś wniosków. To straszne nieszczęście - ocenił.

Określił również dzień tragedii jako czarny dzień dla całego środowiska przewoźników autokarowych.

Miliony pielgrzymów każdego roku

Ks. Łukasz Górzyński, dyrektor Sekretariatu Medjugorskiego w Polsce, podkreślił, że Medjugorie od lat przyciąga wielu Polaków. Rocznie odwiedza je od 2,5 do 3 mln pielgrzymów z całego świata, a największą grupę narodową stanowią właśnie Polacy – około 500 tys. osób rocznie.

Powody przyjazdu są różne. Część pielgrzymów modli się w konkretnych intencjach, inni chcą pogłębić wiarę i poczuć bliskość Maryi. Są też osoby kierujące się ciekawością lub nadzieją na doświadczenie cudu.

Większość pielgrzymów nie znajduje tu żadnych cudowności. A jednak bardzo wielu opowiada o wewnętrznej przemianie, o doświadczeniu głębokiego pokoju, o nawróceniu i głębokim spotkaniu z Matką Bożą - zaznaczył ks. Górzyński.

Medjugorie określane jest także jako „największy konfesjonał świata”. Przed konfesjonałami przy kościele św. Jakuba, gdzie spowiedź odbywa się w wielu językach, codziennie tworzą się długie kolejki. Dla wielu pielgrzymów jest to okazja do powrotu do sakramentu pokuty i pojednania po wielu latach.

„Wola Boża” a odpowiedzialność człowieka

Odnosząc się do pytań, dlaczego dochodzi do wypadków podczas podróży do miejsca kultu, ks. Górzyński podkreślił, że tragedii nie należy tłumaczyć „wolą Bożą”.

Jako ludzie mamy wolną wolę i sami dokonujemy wyborów. Nie wiemy, jaka była przyczyna tego konkretnego wypadku, jednak często w takich przypadkach powodem jest to, że kierowca zasypia za kierownicą. Dlatego stawiam pod dużym znakiem zapytania zasadność nocnych przejazdów, także do Medjugorje. Uważam, że to jest ryzykowne i myślę, że warto zapłacić więcej za pielgrzymkę, żeby lepiej zadbać o bezpieczeństwo - ocenił.

Duchowny zaznaczył, że trudno byłoby uznać za sprawiedliwe, gdyby Bóg zapewniał szczególną ochronę osobom jadącym na pielgrzymkę, a nie ludziom podróżującym do pracy czy na wakacje. Bóg na wszystkich patrzy z miłością, czy ktoś jeździ na pielgrzymki, czy nie - wyjaśnił.

Co wiadomo o objawieniach?

Ks. Górzyński przypomniał również, że Watykan nie wydał jeszcze ostatecznego stanowiska w sprawie prawdziwości objawień w Medjugorie.

19 września 2024 r. Dykasteria Nauki Wiary opublikowała jednak notę „Królowa Pokoju”, w której wyraziła aprobatę dla kultu oraz doświadczenia duchowego związanego z Medjugorie. W dokumencie wskazano także na liczne dobre owoce duchowe, których doświadczają pielgrzymi.

Według ks. Górzyńskiego, ponieważ objawienia nadal trwają, ostateczne rozstrzygnięcie może nie nastąpić przed ich zakończeniem. Dykasteria pozytywnie oceniła natomiast prawdziwość pierwszych siedmiu dni objawień. Pozostałe orędzia przypisywane Maryi w Medjugorie są nadal przedmiotem badań.