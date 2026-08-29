Nie każdy senior dostanie 14. emeryturę. Przekroczenie tej kwoty oznacza brak wypłaty

RMF24

Już od 1 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę czternastych emerytur. To kolejny zastrzyk finansowy dla milionów polskich seniorów, którzy mogą liczyć nawet na 1978,49 zł brutto dodatkowego wsparcia. W tym roku pełna kwota czternastki jest równa minimalnej emeryturze i trafi do uprawnionych automatycznie – bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

Dodatkowe pieniądze bez formalności

Wypłaty czternastej emerytury zostaną zrealizowane w kilku turach. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe pieniądze 1 października.

Terminy wypłat czternastej emerytury w 2026 roku:

1 września

6 września

10 września

15 września

20 września

25 września

1 października – dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

Warto wiedzieć, że nie trzeba składać żadnych dokumentów, ani odwiedzać placówek ZUS. Dodatkowe świadczenie zostanie przekazane razem z wrześniową emeryturą lub rentą, dokładnie tak jak podstawowe świadczenie.

Wypłata czternastek odbywa się automatycznie – poprzez przelew lub przekaz pocztowy.

Można dostać nawet 28 tys. zł wsparcia. Termin składania wniosków upływa w poniedziałek Końcówka sierpnia to czas, gdy wiele rodzin intensywnie przygotowuje się do nowego roku szkolnego i pracy po wakacjach. Dla osób z niepełnosprawnościami to również ostatni moment, by skorzystać ze wsparcia na zakup komputera, sprzętu elektronicznego…

Ile wynosi czternasta emerytura w 2026 roku?

Pełna kwota czternastej emerytury w tym roku to 1978,49 zł brutto. To dokładnie tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Na pełną czternastkę mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli ktoś otrzymuje wyższe świadczenie, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – czternastka jest pomniejszana o tyle, o ile podstawowe świadczenie przekracza próg 2900 zł.

Przykład? Osoba, która pobiera emeryturę w wysokości 3500 zł brutto, otrzyma czternastkę pomniejszoną o 600 zł, czyli 1378,49 zł brutto.

Kto nie otrzyma czternastej emerytury?

Nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na dodatkowe świadczenie. ZUS nie wypłaci czternastki, jeśli jej wysokość po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” wyniesie mniej niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto, nie otrzymają dodatkowych pieniędzy. Świadczenie nie przysługuje także tym, którzy na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.

Czternastka – zasady opodatkowania

Dodatkowe świadczenie podlega takim samym zasadom opodatkowania i oskładkowania jak podstawowa emerytura czy renta. ZUS pobierze składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Czternastka jest natomiast wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Co więcej, nie wpływa ona na prawo do innych świadczeń uzależnionych od dochodu – nie trzeba się więc obawiać, że dodatkowe pieniądze wpłyną negatywnie na inne formy wsparcia.

ZUS szacuje, że czternasta emerytura trafi do kilku milionów osób w całym kraju.