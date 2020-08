Dwie osoby zginęły, a trzecia została ranna w wyniku czołowego zderzenia ciężarówki i busa na drodze wojewódzkiej nr 906 pomiędzy Lublińcem a Koszęcinem (Śląskie).

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Asp. szt. Rafał Romanek z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu powiedział PAP, że do wypadku doszło w środę rano na wysokości miejscowości Irki. Strażacy otrzymali zgłoszenie po 5.30.



W zdarzeniu brał udział ciągnik siodłowy z naczepą i bus. Wiemy o dwóch ofiarach śmiertelnych. Jedną z poszkodowanych osób koledzy wydobyli z wraku samochodu, zabrało ją pogotowie - powiedział strażak.



Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Według zgłoszenia, do zdarzenia doszło na skutek tego, że bus, którym jechały trzy panie, wyprzedzał rowerzystę i nie zdążył wrócić na swój pas ruchu. Kierowca samochodu ciężarowego nie odniósł obrażeń - opisywał Romanek.



Taki przebieg wypadku potwierdzają służby kryzysowe wojewody śląskiego. "Kierująca busem, podczas manewru wyprzedzania rowerzysty straciła panowanie nad pojazdem, przejechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym" - podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.



Na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej, służby medyczne i policję. Po wypadku droga została zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Jeszcze przez pewien czas kierowcy jadący drogą muszą liczyć się z utrudnieniami.