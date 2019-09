Częstochowski sąd zajmie się dziś rozpatrzeniem ofert na dzierżawę Huty Częstochowa. Po ogłoszeniu upadku zakładu, zainteresowani dzierżawą przedsiębiorcy mają obowiązek przedstawić propozycję umowy oraz plany przywrócenia produkcji i zatrudnienia. Obecność pod sądem zapowiedzieli związkowcy i pracownicy huty.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Częstochowski sąd zajmie się dzisiaj sprawą dzierżawy ISD Huty Częstochowa, której upadłość wcześniej ogłoszono. Związkowcy i pracownicy, obawiający się o swoją przyszłość, mają dzisiaj pojawić się przed sądem na czas przedstawiania ofert przez potencjalnych dzierżawców.



Przywrócenie produkcji i konkrety o zatrudnieniu

Sąd ma wysłuchać oferentów, którzy są zainteresowani dzierżawą huty. Każdy powinien przedstawić sądowi, między innymi, projekt umowy. Oferent jest też zobowiązany do przedstawienia oferty, w której wskaże kiedy i w jakim zakresie zamierza uruchomić produkcję oraz ile osób zatrudni.

Przedsiębiorcy muszą poinformować też sąd jakie mają kompetencje i zaplecze menedżerskie. Każdy z podmiotów zainteresowanych dzierżawą będzie miał do dyspozycji godzinę na przedstawienie swojej oferty i dowodów potwierdzających wiarygodność deklaracji co do uruchomienia produkcji w hucie.





Huta w stanie upadłości

Sąd postawił Hutę Częstochowa w stan upadłości, chociaż byli inwestorzy zainteresowani jej zakupem. Jednak zdaniem częstochowskiego sądu, postawienie huty w stan upadłości i dopiero wystawienie jej na sprzedaż, powinno pozwolić na uzyskanie wyższej ceny majątku.