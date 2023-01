Czy da się połączyć kulturę, turystykę i biznes w jednym miejscu? Oczywiście, że TAK! Zapraszamy na KUJAWY!

Gmina Brześć Kujawski to miejsce, gdzie mieszkał i skąd zarządzał księstwem brzesko-kujawskim książę Władysław Łokietek, co pozwoliło na utworzenie na jej terenie Szlaku Piastowskiego z licznymi historycznymi atrakcjami. Gmina posiada status gminy uzdrowiskowej, a goście Uzdrowiska w czasie pobytu mogą skorzystać m.in. z bogatej oferty zaproponowanej przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii "Wahadło" - nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu na miarę XXI w.. Ponadto teren Gminy Brześć Kujawski bogaty jest w zabytki, m.in. kościół parafialny z XIII w., kościół klasztorny dominikanów z XIII w., ratusz z 1824 roku, zespoły pałacowe w: Brzeziu, Wieńcu i Falborzu.

Uzdrowisko w miejscowości Wieniec-Zdrój jest malowniczo położonym sanatorium

w samym sercu Kujaw. O atrakcyjności miejsca stanowi bogactwo terenu w zasoby naturalnych złóż mineralnych o potwierdzonych właściwościach leczniczych tj. własnych złożach torfu leczniczego-borowiny zwanej "czarnym złotem" oraz wody leczniczej sklasyfikowanej jako siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-sodowo-siarczkowej.

Z oferty Uzdrowiska skorzystać mogą Kuracjusze zarówno w ramach skierowania NFZ/ZUS jak i osoby zainteresowane prywatnym pobytem.

Ogromnym atutem Wieńca-Zdroju jest charakterystyczny mikroklimat, którego właściwości lecznicze zostały potwierdzone podczas badań klimatu, prowadzonych przez przedstawicieli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na potrzeby opracowania Operatu Uzdrowiskowego, potwierdzającego walory lecznicze Uzdrowiska.

Ważną właściwością miejscowego klimatu jest obecność w powietrzu olejków eterycznych tzw. fitoncydów, wydzielanych przez drzewa i krzewy iglaste, otaczające Uzdrowisko.

Jutrzenka Medical SPA to nowoczesna baza zabiegowa oraz profesjonalna kadra specjalistów, która zapewni kompleksową opiekę każdej osobie chcącej zadbać o swoje zdrowie. Oferta obejmuje ponad 70 rodzajów zabiegów leczniczych z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii, balneologii i hydroterapii.

Wykorzystując wyjątkowe zasoby naturalnych surowców leczniczych oraz sprzyjające walory mikroklimatu.

Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu schorzeń:

· układu krążenia: stany po przebytym zawale, nadciśnienie tętnicze

· narządu ruchu - choroby ortopedyczno-urazowe;

· układu oddechowego - dolne drogi oddechowe

· układu nerwowego

· chorób przemiany materii, cukrzycy, otyłości, miażdżycy.

Uzdrowisko Wieniec-Zdrój, posiada łącznie 1240 miejsc w komfortowych, klimatyzowanych pokojach, zlokalizowanych w obiektach, które dzięki połączeniu ich podziemnymi korytarzami stanowią jeden, harmonijny kompleks wypoczynkowo - rehabilitacyjny.

Obiekt dysponuje 615 wygodnie urządzonymi pokojami typu LUX i Komfort - 1, 2 i 3-osobowymi, pokojami rodzinnymi oraz apartamentami.

Tu trafiają inwestycje!

Naturalną konsekwencją korytarza transportowego jakim jest autostrada A1, przebiegająca przez Gminę Brześć Kujawski, było wyznaczenie terenów przeznaczonych pod aktywność gospodarczą. Rozwój terenów inwestycyjnych i wzrost gospodarczy to priorytety w działaniach na których skupia się brzeski samorząd.

Gmina Brześć Kujawski od wielu lat pokazuje, że można wykorzystać znakomite położenie. Tereny inwestycyjne położone bezpośrednio przy autostradzie A1, pełna infrastruktura techniczna, stabilna polityka oraz kapitał ludzki - to bezsprzeczne atuty na których zbudowana jest atrakcyjność brzeskich terenów inwestycyjnych. Zaangażowanie

i otwartość na współpracę, połączona z proinwestorskim podejściem, a także szybkimi działaniami przynoszą określone rezultaty. Wyróżniki gminy stały się filarem jej rozwoju.

Ponad 150 ha sprzedanych gruntów, 20 ha z podpisanymi umowami przedwstępnymi, 2 300 osób zatrudnionych, inwestycje rozpoznawalne na arenie krajowej, zakończona budowa parkingu publicznego oraz prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej - tak na chwilę obecna kształtuje się obraz Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

Ukazujące się rankingi, potwierdzają pozycję gminy na gospodarczej mapie kraju. Co wpływa na to, że zainteresowanie brzeskimi terenami nie słabnie, a kolejni inwestorzy lokują tutaj swoje przedsięwzięcia?

Doskonale przygotowane, położone przy węźle autostrady A1 tereny inwestycyjne, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju, zindywidualizowana opieka nad inwestorem oraz zwolnienia i ulgi podatkowe - to główne powody boomu inwestycyjnego oraz dynamiki rozwoju lokalnego.

Dogodna lokalizacja na mapie Polski, przy ważnych szlakach komunikacyjnych - sieci dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych, bliska odległość od międzynarodowych lotnisk oraz dostęp do kapitału ludzkiego pozwalają gminie ubiegać się o kolejne projekty inwestycyjne. Nowe podmioty gospodarcze, przygotowane tereny to magnes przyciągający biznes, stają się szansa na wzmocnienie i zaktywizowanie gospodarki. Kreatywność, zaangażowanie i inicjatywa w szeregu podejmowanych działań sprawiły, że Brzeska Strefa Gospodarcza stała się rozpoznawalną marką, gospodarczą lokomotywą regionu. Gmina gwarantuje przedsiębiorcom stabilne środowisko biznesowe, gdzie filarem jest zdywersyfikowana gospodarka. Dla rozwoju przedsiębiorczości najważniejszym aspektem jest kapitał ludzki. Bliskość 100 tysięcznego miasta Włocławek, transport publiczny z różnych stron powiatu, współpraca z uczelniami wyższymi i elastyczność profilu kształcenia w szkołach - to buduje markę strefy.

Wśród podmiotów, które zainwestowały na terenie Brześcia Kujawskiego są: LPP, firma RTE, Raben, Anwis, Kongsberg Automotive, Kleib, Detal-Met, H&S Steel.

"Serdecznie zapraszam do skorzystania z uroków turystycznych oraz inwestycyjnych Gminy Brześć Kujawski"- Burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

Szczegółowe informacje, jak i aktualności dostępne są na stronie:

www.inwestuj.brzesckujawski.pl

https://brzesckujawski.pl/

https://uzdrowisko-wieniec.pl/

