Rozporządzenie rządu ws. ograniczeń w ruchu lotniczym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Co zawiera? Wprowadza m.in. od 1 maja możliwość wykonywania mniejszej liczby operacji lotniczych z i na: lotnisko Chopina w Warszawie oraz lotnisko Warszawa/Modlin.

Lotnisko Warszawa - Okęcie / Tomasz Gzell / PAP

To jest rządowy plan B na wypadek braku porozumienia w rozmowach kontrolerów lotów z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Wtorek jest kolejnym dniem negocjacji. Rozporządzenie zostało opublikowane w poniedziałek wieczorem.



Jak czytamy, w związku z ograniczeniem dostępności służb żeglugi powietrznej obsługujących operacje lotnicze oraz obniżeniem deklarowanej pojemności rejonu kontrolowanego TMA Warszawa, który obejmuje Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) i lotnisko Warszawa/Modlin (EPMO), wprowadza się ograniczenia możliwości wykonywania operacji lotniczych w TMA Warszawa.Wskazano, że operacje lotnicze w TMA Warszawa mogą być wykonywane między godzinami 09.30-17.00 czasu lokalnego (LT), pod warunkiem zapewnienia służb żeglugi powietrznej obsługujących te operacje oraz nieprzekroczenia deklarowanej pojemności TMA Warszawa.



W przedziale czasowym, o którym mowa (...) przylot statku powietrznego, który zamierza następnie wykonać operację odlotu w tym samym dniu, może być wykonany nie później niż do godziny 15.45 czasu lokalnego (LT) - czytamy w rozporządzeniu, które ukazało się w Dzienniku Ustaw.

Jak wskazano, by zapewnić możliwie największą dostępność usług regularnego przewozu lotniczego w TMA Warszawa pierwszeństwo wykonania mają operacje lotnicze na Lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA). W ramach pierwszeństwa operacje lotnicze są wykonywane z lotnisk i na lotniska w następującej kolejności:

Londyn - Heathrow (EGLL); Londyn - Luton (EGGW); Londyn - Stansted (EGSS); Frankfurt (EDDF); Nowy Jork (KJFK); Chicago (KORD); Paryż (LFPG); Bruksela (EBBR); Stambuł (LTFM); Rzym (LIRF); Amsterdam (EHAM); Toronto (CYYZ); Dubaj (OMDB); Incheon (RKSI); Monachium (EDDM); Rzeszów (EPRZ); Wiedeń (LOWW); Tel Awiw (LLBG); Oslo (ENGM); Zurich (LSZH); Dublin (EIDW); Kopenhaga (EKCH); Budapeszt (LHBP); Wilno (EYVI); Praga (LKPR); Bukareszt (LROP); Düsseldorf (EDDL); Barcelona (LEBL); Lizbona (LPPT); Tbilisi (UGTB); Berlin (EDDB); Szczecin-Goleniów (EPSC).

"Korek" na niebie?

W przypadku, gdy będzie istniała możliwość wykonania operacji lotniczych wykraczających poza te operacje lotnicze, oraz nie spowoduje to przekroczenia deklarowanej pojemności TMA Warszawa, na Lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA) mogą być wykonywane operacje lotnicze z lotnisk i na lotniska inne. W takim przypadku decyzję o przydziale czasów na start lub lądowanie podejmuje koordynator Lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) - wskazano w rozporządzeniu.





Jak dodano, w przypadku operacji lotniczych na trasach z lotnisk i na lotniska, o których mowa w § 3 ust. 2, dopuszcza się ich wykonywanie na danej trasie wyłącznie raz dziennie, przez jednego przewoźnika lotniczego, który przewiózł największą liczbę pasażerów na danej trasie w latach 2019-2021, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3.

Podano, że prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykaz przewoźników lotniczych i obsługiwanych przez nich tras.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r., z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wskazano, że rozporządzenie traci moc 31 maja 2022 r.



Protest kontrolerów lotów. We wtorek kolejne rozmowy

Na wtorek zaplanowano kolejne spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Rozmowy dotyczą m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.



Poprzednie spotkanie kierownictwa PAŻP z przedstawicielami ZZKRL odbyło się w niedzielę. Jak informowała Agencja, rozmowy dotyczyły warunków pracy i płac. Położyliśmy na stole bardzo daleko idącą, atrakcyjną i możliwą do spełnienia propozycję; apelujemy o jej przyjęcie - powiedział w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwracając się do związkowych kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.



Szef MI poinformował, że strona społeczna zgłosiła 24 postulaty odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Wszystkie są parafowane i uzgodnione. Zatem wyzwania negocjacyjne, przed jakimi obecnie stoimy, nie dotyczą już spraw bezpieczeństwa, które - jak wszyscy się zgadzamy - nie ma ceny. Obecnie negocjujemy właściwie wyłącznie kwestie wynagrodzeń i czasu pracy. I dyskutujemy nad oczekiwaniami kontrolerów, które dotyczą znacznego zwiększenia ich pensji - stwierdził Adamczyk.