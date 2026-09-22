Czek Turystyczny dla seniorów i rodzin wielodzietnych. Jak skorzystać?

Alternatywa dla Bonu Turystycznego
Czek Turystyczny to świeża propozycja Ministerstwa Sportu i Turystyki, która zastępuje znany wcześniej Bon Turystyczny. Tym razem jednak wsparcie nie trafia do rodzin z dziećmi na letnie urlopy w popularnych kurortach, lecz promuje podróże poza sezonem – zwłaszcza do Polski Wschodniej. To właśnie tam, w czterech województwach, można wykorzystać dofinansowanie na noclegi.
Kto może skorzystać? Proste zasady
Największym atutem programu jest brak skomplikowanej weryfikacji dochodów. Wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków:
- mieć ukończone 60 lat (niezależnie od wysokości emerytury),
- posiadać Kartę Dużej Rodziny.
Nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o dochodach – liczy się wiek lub status rodziny wielodzietnej.
Gdzie i ile można zyskać?
Dofinansowanie w wysokości od 300 do 600 złotych można wykorzystać w obiektach noclegowych na terenie czterech województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego.
To regiony, które szczególnie ucierpiały w ostatnich latach z powodu spadku ruchu turystycznego. Warto pamiętać, że zniżka obowiązuje wyłącznie przy bezpośredniej rezerwacji w hotelu lub pensjonacie – rezerwacje przez duże portale internetowe nie kwalifikują się do programu.
Jak działa Czek Turystyczny? Liczy się refleks!
Wsparcie ma formę elektroniczną. Seniorzy i posiadacze Karty Dużej Rodziny logują się na specjalnej platformie internetowej i otrzymują unikalny kod rabatowy. Ten kod należy podać podczas rezerwacji noclegu.
Liczba kodów jest ograniczona – co miesiąc uruchamiane są nowe pule, a zasada „kto pierwszy, ten lepszy” sprawia, że warto być czujnym i zgłosić się jak najszybciej po otwarciu kolejnej transzy.
Dobra wiadomość: niewykorzystane środki przechodzą na kolejny miesiąc, więc spóźnialscy mają drugą szansę.
Najczęściej zadawane pytania
- Czy wysokość emerytury ma znaczenie? Nie – liczy się tylko wiek lub posiadanie Karty Dużej Rodziny.-
- Jaką kwotę można otrzymać? Od 300 do 600 złotych, w zależności od wybranej oferty i długości pobytu.
- Gdzie można zrealizować czek? W partnerskich obiektach noclegowych w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim.
- Czy trzeba rezerwować przez internetowe portale? Nie – zniżka obowiązuje tylko przy bezpośrednim kontakcie z obiektem.
- Co jeśli nie zdążę w pierwszej turze? Środki przechodzą na kolejny miesiąc – możesz spróbować ponownie.