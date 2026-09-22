Czek Turystyczny dla seniorów i rodzin wielodzietnych. Jak skorzystać?

RMF24

Jesień to czas, kiedy polskie krajobrazy zachwycają kolorami, a ceny noclegów spadają. W tym roku seniorzy i rodziny wielodzietne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci Czeku Turystycznego – nowego programu dopłat do krajowych wyjazdów. To odpowiedź rządu na zapotrzebowanie na tańszy wypoczynek poza sezonem i w mniej oczywistych, ale niezwykle atrakcyjnych regionach Polski.

Alternatywa dla Bonu Turystycznego

Czek Turystyczny to świeża propozycja Ministerstwa Sportu i Turystyki, która zastępuje znany wcześniej Bon Turystyczny. Tym razem jednak wsparcie nie trafia do rodzin z dziećmi na letnie urlopy w popularnych kurortach, lecz promuje podróże poza sezonem – zwłaszcza do Polski Wschodniej. To właśnie tam, w czterech województwach, można wykorzystać dofinansowanie na noclegi.

Kto może skorzystać? Proste zasady

Największym atutem programu jest brak skomplikowanej weryfikacji dochodów. Wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków:

- mieć ukończone 60 lat (niezależnie od wysokości emerytury),

- posiadać Kartę Dużej Rodziny.

Nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o dochodach – liczy się wiek lub status rodziny wielodzietnej.

Gdzie i ile można zyskać?

Dofinansowanie w wysokości od 300 do 600 złotych można wykorzystać w obiektach noclegowych na terenie czterech województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego.

To regiony, które szczególnie ucierpiały w ostatnich latach z powodu spadku ruchu turystycznego. Warto pamiętać, że zniżka obowiązuje wyłącznie przy bezpośredniej rezerwacji w hotelu lub pensjonacie – rezerwacje przez duże portale internetowe nie kwalifikują się do programu.

Jak działa Czek Turystyczny? Liczy się refleks!

Wsparcie ma formę elektroniczną. Seniorzy i posiadacze Karty Dużej Rodziny logują się na specjalnej platformie internetowej i otrzymują unikalny kod rabatowy. Ten kod należy podać podczas rezerwacji noclegu.

Liczba kodów jest ograniczona – co miesiąc uruchamiane są nowe pule, a zasada „kto pierwszy, ten lepszy” sprawia, że warto być czujnym i zgłosić się jak najszybciej po otwarciu kolejnej transzy.

Dobra wiadomość: niewykorzystane środki przechodzą na kolejny miesiąc, więc spóźnialscy mają drugą szansę.

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