Czarzasty do Nawrockiego: Sejm nie badał ewentualnego matactwa, sutenerstwa, ustawek przed zaprzysiężeniem

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„Oczekuję od prezydenta niezwłocznego przyjęcia ślubowania od Macieja Berka (...). Prezydentowi może się kandydatura nie podobać, ale panie prezydencie: kiedy pan składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, Sejm nie badał ewentualnego matactwa pana osoby przy przejmowaniu mieszkania, nie badał potencjalnego udziału pana w sutenerstwie bądź wiedzy na temat sutenerstwa w hotelu, w któym pan pracował, nie badał również udziału w ustawkach” - powiedział przed dzisiejszym posiedzeniem Sejmu marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Gorąco wokół przyjęcia ślubowania od Berka

Sejm rozpoczął dziś czterodniowe posiedzenie. Tradycyjnie przed startem obrad krótkie przemówienie wygłosił marszałek Włodzimierz Czarzasty. Wymieniwszy to, nad czym będą pracować posłowie, odniósł się również do kwestii Macieja Berka, który jest ósmą osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki nie ogłosił jeszcze terminu przyjęcia ślubowania od Berka. Spośród siedmiu wybranych wcześniej, Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga.

Oczekuję od prezydenta niezwłocznego przyjęcia ślubowania od Macieja Berka który został wybrany na członka Trybunału Konstytucyjnego (...). Konstytucja nie przewiduje kontestowania suwerennej decyzji Sejmu (...). Stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy (...) - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Przemowa marszałka Czarzastego jest pokłosiem tego, że kilka dni temu szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że kancelaria wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Macieja Berka na stanowisko sędziego TK. Dodał, że są „gigantyczne wątpliwości” co do tego, czy Berek ma 10-letni staż radcy prawnego.

Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu odpowiedział, że marszałek Włodzimierz Czarzasty zapoznał się z pismem Zbigniewa Boguckiego i „stoi na jednoznacznym stanowisku, że żądanie udostępnienia wymienionych w ww. piśmie dokumentów jest pozbawione podstawy prawnej”.

Maciej Berek opublikował natomiast w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2009 roku oraz od 1 sierpnia 2012 roku do chwili obecnej.

Prezydentowi może się kandydatura nie podobać, ale panie prezydencie: kiedy pan składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, Sejm nie badał ewentualnego matactwa pana osoby przy przejmowaniu mieszkania, nie badał potencjalnego udziału pana w sutenerstwie bądź wiedzy na temat sutenerstwa w hotelu, w któym pan pracował, nie badał również udziału w ustawkach - powiedział dzisiaj przed posiedzeniem Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sejm zajmie się m.in. wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej

Posłowie będą pracować łącznie nad dwoma projektami ustaw, które mają chronić produkcję rolniczą. Chodzi o prezydencki projekt o ochronie funkcji produkcyjnej wsi oraz o rządową propozycję nowelizacji niektórych ustaw w celu ochrony rolniczych funkcji produkcyjnych wsi.

Ponadto Sejm ma pracować nad projektem ustawy o wychowaniu patriotycznym przygotowanym przez posłów PSL. Chodzi w nim m.in. o ustanowienie organu eksperckiego - Komisji Edukacji Narodowej - a także „wprowadzenie nowych form edukacji obywatelskiej przygotowujące do odpowiedzialności za ojczyznę oraz uwspółcześnienie zadań edukacyjnych i wychowawczych w szkołach”.

Posłowie zajmą się też dwoma rządowymi projektami deregulacyjnymi. Chodzi o zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W czwartek natomiast posłowie zajmą się sprawozdaniem komisji o prezydenckim wecie do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ustawa zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w urzędzie stanu cywilnego umowę, regulującą takie kwestie jak m.in. wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej, formę pochówku.

W piątek rano zaplanowano dwugodzinny blok głosowań. Posłowie mają m.in. wybrać nowego wicemarszałka Sejmu. Zgodnie z informacją na stronie izby, posłowie rozpatrzą dwie kandydatury - Marcina Ociepy zgłoszonego przez klub PiS oraz Marcina Horały zaproponowanego przez klub Rozwój Plus.