„Czarny tydzień w handlu”. Przedświąteczny protest sparaliżuje sklepy?

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Związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu zapowiedzieli protest tuż przed świętami – od 20 do 23 grudnia. „Strajk w Dino. Protesty w pozostałych sieciach handlowych, m.in. Kauflandzie, Biedronce, Lidlu, ale nie tylko” – ogłosili związkowcy. Pracownicy sklepów są zachęcani, by w tych dniach pracowali bez pośpiechu, ściśle przestrzegali wszelkich procedur, nosili czarne wstążki i informowali klientów o warunkach zatrudnienia.

„Dość wyciskania pracowników ponad siły za marne pieniądze! Dość braków kadrowych, dokładania obowiązków, ciągłych zmian grafików i rosnącej presji. Pracownicy handlu nie są maszynami do generowania zysków!” – czytamy w komunikacie OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu, zapowiadającym protest.

„Wracasz i nie masz siły na nic. Znasz to?”

Organizatorzy protestu zwracają się bezpośrednio do pracowników handlu: „Wstajesz o 4:30, żeby zdążyć na 6:00. Wracasz i nie masz siły na nic. Znasz to? Bo my znamy to od tysięcy osób. Pensja zasadnicza na poziomie najniższej krajowej. Grafik zmieniany z dnia na dzień. Polecenia przychodzą po godzinach. Na zwolnieniu dzwonią, czy ‘dasz radę przyjść’. A jak prosisz o podwyżkę, słyszysz, że ‘wszędzie tak jest. Nie jest tak wszędzie. I nie musi tak być u Ciebie. Sieci handlowe tną koszty — tylko nie na sobie” – czytamy w jednym z facebookowych wpisów związku zawodowego.

I dalej: „Kiedy trzeba oszczędzać, oszczędza się na ludziach. Na obsadzie, która jest za mała, żeby sklep działał normalnie. Na etatach zamienianych w umowy na czas określony, bez żadnej gwarancji, co będzie za rok. Na tempie, które wytrzymuje się przez pierwsze miesiące, a potem leczy latami. I nikt Ci nie powie, co z tego będzie za 30 lat. Przy takich wynagrodzeniach emerytura to dziś około 2000 zł. Pytanie brzmi: starczy Ci zdrowia, żeby dorobić do takiej emerytury?”.

Strajk w Dino, protesty w innych sieciach

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w dniach 20-23 grudnia, OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu zapowiada strajk w sieci Dino. Jednocześnie ogłasza protesty w innych sieciach handlowych, między innymi Kauflandzie, Biedronce czy Lidlu. Apel o włączenie się do protestu trafił do pracowników największych dyskontów, marketów i drogerii w Polsce.

Na czym ten protest miałby polegać? Związkowcy zalecają założenie czarnych wstążek, informowanie klientów o rzeczywistych warunkach pracy, dokumentowanie naruszeń i zgłaszanie ich związkowi zawodowemu.

Pracujmy zgodnie z przepisami, sumiennie i rzetelnie, ale bez pośpiechu i pracy ponad siły. Korzystamy z należnych przerw i przestrzegajmy zasad BHP. Żaden wynik sprzedażowy nie jest ważniejszy od naszego zdrowia i bezpieczeństwa! – czytamy w apelu.

Związkowcy domagają się „realnego prawa do strajku, skutecznej ochrony pracowników oraz surowych i dotkliwych kar dla nieuczciwych firm”. Łamanie praw pracowniczych nie może być bardziej opłacalne niż ich przestrzeganie – zauważają.

„Dość biednych pensji. Dość pracy ponad siły. Dość karania za chorobę. Dość bezkarności korporacji. Razem zatrzymajmy wyzysk w handlu!” – kończą swój apel.

Cztery dni z zamkniętymi sklepami

W tym roku dojdzie w handlu do niecodziennej kumulacji: sklepy przez cztery dni z rzędu będą zamknięte. Pierwsze trzy dni to Wigilia i święta Bożego Narodzenia. 27 grudnia wypada niedziela - i jest to niedziela objęta zakazem handlu.

„W praktyce więc Biedronki, Lidle, Dino i inne duże placówki spożywcze, ale też sklepy niespożywcze w galeriach handlowych, po tym jak zostaną zamknięte w środę 23 grudnia wieczorem, otworzą się dopiero w poniedziałek 28 grudnia rano” - zauważa branżowy serwis Wiadomości Handlowe.

„Do takiej sytuacji, wynikającej ze specyficznego układu kalendarza, dojdzie w handlu spożywczym po raz pierwszy, a na powtórkę trzeba będzie poczekać aż do 2037 r. - o ile w międzyczasie nie dojdzie do zmiany prawa” - tłumaczą Wiadomosci Handlowe.