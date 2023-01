Po tej rozmowie zadzwoniła do nas posłanka KO Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby. Jestem zniesmaczona wypowiedzią pana Cymańskiego. Należę do zespołu parlamentarnego ds. opieki osobami z niepełnoprawnościami. Dzisiaj renta socjalna to 1217 zł. Bardzo bym chciała, żeby pan się na miesiąc zamienił z moim synem - mówiła.

Niedługo składam z rodzicami i z osobami niepełnosprawnymi projekt o podwyższeniu renty socjalnej do przynajmniej najniższej krajowej i będzie to minimum socjalne. Mam nadzieję, że pan Cymański również podpisze się pod tym projektem i mam nadzieję, że będzie pan chciał, żeby osoby z niepełnosprawnością żyły ciut godniej - dodawała Hartwich.

Słowa Tadeusza Cymańskiego wywołały też reakcję słuchaczy RMF FM. Zadzwonił do nas pan Mirosław, którego 28-letni syn ma dystrofię mięśniową. Leży pod respiratorem w domu od 9 lat. Moja żona ma drugą grupę inwalidzką. Jestem jedyną osobą utrzymującą żonę i syna. Jej nie należy się taki zasiłek (obecnie opiekun dziecka niepełnosprawnego dostaje 2119 zł świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli zrezygnuje z pracy - przyp. red.). Dostaje 300 czy 500 zł - nie pamiętam dokładnie. To jest tak krzywdzące - mówił nam pan Mirosław.

To jest niemożliwe, żeby żona pracowała zawodowo. Dziecka do hospicjum nie oddamy, bo go nie oddamy. Nie rozumiem, dlaczego ten zasiłek nam się nie należy - pytał pan Mirosław.

2119 zł i ani grosza więcej

Obecnie opiekun dziecka niepełnosprawnego dostaje 2119 zł świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli zrezygnuje z pracy. Nie może jednak dorobić ani złotówki - inaczej takie świadczenie straci. Opiekunowie protestują. Ostatnią akcję zorganizowali w sylwestra, przed Pałacem Prezydenckim.

2119 złotych - to świadczenie pielęgnacyjne, które dostaje bez względu na liczbę dzieci z niepełnosprawnością. Mogłabym urodzić np. siedmioro dzieci, z czego pięcioro byłoby z niepełnosprawnością i też dostawałabym kwotę 2119 i wtedy staję się zakładniczką systemu. Biorąc to świadczenie, nie mogę wykonać żadnej pracy, nawet umowy o dzieło - mówiła w grudniu w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pisarka Agnieszka Szpila , autorka głośnego tekstu publicystycznego o życiu z osobami niepełnosprawnymi, prywatnie matka dwóch niepełnosprawnych córek.