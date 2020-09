Coraz więcej osób korzysta z internetu. Ci, którzy tego nie robią, wskazują na brak wystarczających umiejętności. Fundacja Digital Poland pokazuje, że na naukę nigdy nie jest za późno i że przygodę w cyfrowym świecie można zacząć w każdym wieku.

/ Materiały prasowe

(Festiwal Cyfryzacji jest dla wszystkich, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w cyfrowym świecie.)

O tym, że internet odgrywa w naszym życiu dużą rolę, nie trzeba nikogo przekonywać. Ostatnie miesiące udowodniły, że jest nam wręcz niezbędny do codziennego funkcjonowania. Stan epidemii koronowirusa spowodował, że do wirtualnej rzeczywistości przeniosły się praca, edukacja oraz usługi (w tym medyczne). O ile młodsze pokolenia potrafią posługiwać się siecią i w niej funkcjonować, o tyle dla starszych osób Internet wciąż pozostaje sferą, w której nie potrafią swobodnie się poruszać. Potwierdzają to statystyki - zaledwie 30,2% Polaków powyżej sześćdziesiątego roku życia korzysta z Internetu.

Online znaczy bliżej

Niestety, to właśnie seniorzy, zamknięci w czterech ścianach w czasie lockdownu najczęściej odczuwali samotność. Pozbawieni fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem, bez cyfrowych umiejętności, byli bardziej narażeni na złe samopoczucie i stany depresyjne.

Internet to nie tylko kopalnia wiedzy i miejsce rozrywki, ale przede wszystkim narzędzie do podtrzymywania więzów międzyludzkich. Wystarczy ściągnąć darmową aplikację, by przez wideorozmowę połączyć się z wnuczkiem lub bliskimi przebywającymi za granicą. Równocześnie wiek od dawna, nie tylko w Polsce, jest podstawowym czynnikiem wykluczenia cyfrowego. Na tę sytuację wpływa wiele czynników. Począwszy od najprostszych - czyli barier infrastrukturalnych i finansowych, poprzez niewystarczające umiejętności, kończąc na lęku przed negatywnymi skutkami wynikającymi z nadmiernego korzystania z sieci. W wielu przeprowadzonych na ten temat badaniach eksperci wskazywali również na niską motywację seniorów. Część przedstawicieli najstarszego pokolenia twierdzi również, że Internet nie jest im do niczego potrzebny i został on stworzony na potrzeby młodych.

Mapa cyfrowego świata dla seniorów

"Nowoczesny senior - przewodnik po cyfrowym świecie" to najnowsza publikacja Fundacji Digital Poland, która swoją premierę będzie mieć na początku października. Powstał po to, aby pokazać wszystkim seniorom, że są w stanie nauczyć się korzystania z Internetu. Znajdą w nim wskazówki jak korzystać z e-maila do komunikacji z bliskimi oraz stron internetowych. Przewodnik to także najlepsze porady dotyczące obsługi smartfonów.

- To rewolucyjny projekt. Do tej pory żadna organizacja nie przygotowała poradnika, który w sposób prosty i kompleksowy tłumaczyłby seniorom, jak mogą korzystać z Internetu. Internet może umożliwić im bezpieczną komunikację z najbliższymi, zarezerwowanie wizyty u lekarza, opłacenie rachunków, sprawdzenie rozkładu jazdy autobusów czy też zrobienie zakupów - tłumaczy Nell Przybylska z Fundacji Digital Poland.

Dzięki tej wyjątkowej publikacji seniorzy mogą liczyć na wsparcie w stawianiu pierwszych kroków w wirtualnej społeczności. Osoby starsze często padają ofiarą internetowych oszustów. Przewodnik pomoże im dowiedzieć się jak w prosty sposób unikać groźnych sytuacji i bezpiecznie poruszać się w cyfrowej przestrzeni. Nie zabraknie w nim także treści edukacyjnych, z których dowiedzą się, jak załatwiać codzienne sprawy online bez wychodzenia z domu. Bezpłatną wersję PDF będzie można za darmo pobrać ze strony Festiwalu Cyfryzacji.

Wirtualny świat dla wszystkich

"Nowoczesny senior - przewodnik po cyfrowym świecie" swoją premierę będzie miał 5 października, w trakcie Festiwalu Cyfryzacji, który rusza już 1 października i potrwa aż 10 dni. To największa inicjatywa edukacyjno - technologiczna w Polsce, której głównym celem jest przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat nowych technologii i cyfryzacji. To czas, kiedy każdy może wejść do cyfrowego świata, poznać z bliska najbardziej innowacyjne miejsca w kraju i zobaczyć, gdzie rodzą się technologie. Epidemia na zawsze zmieni świat, jaki znamy. Nowa cyfrowa rzeczywistość na dobre zagościła w naszej codzienności. Dlatego tak ważne jest zrozumienie innowacji i czerpanie z możliwości oferowanych przez nowe technologie w naszym życiu.

Festiwal Cyfryzacji jest dla wszystkich, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w cyfrowym świecie. Każdy niezależnie od wieku i pochodzenia, powinien mieć możliwość korzystania z najnowszych cyfrowych rozwiązań. To okazja do przełamania strachu przed nowymi technologiami takimi jak 5G. Możliwość darmowego zdobywania przydatnych umiejętności i skorzystania z mocy internetowych zniżek.

/ Materiały prasowe

Cyfrowe atrakcje

Festiwal to kilkadziesiąt inspirujących spotkań z technologiami oraz liderami cyfrowych zmian. W programie pojawią się takie inicjatywy jak Cyfrowe Zniżki, podczas których każdy może skorzystać z przygotowanych okazji zakupowych i rabatów sięgających nawet 50 procent na zakupy online. To wyjątkowy czas dla wszystkich, którzy chcą poznać od kuchni nowe technologie zmieniające świat. 10 października podczas festiwalowej Nocy Innowacji swoje drzwi także wirtualne, otworzą centra badawczo-rozwojowe, firmy, instytucje i uczelnie. Dzięki akcji charytatywnej Cyfrowy Bohater organizowanej w trakcie festiwalu, każdy może pomóc sfinansować zakup nowoczesnego sprzętu i profesjonalnych szkoleń dla najbardziej potrzebujących osób. To tylko niektóre z zaplanowanych atrakcji. Więcej informacji o tej wyjątkowej inicjatywie znajdziecie na stronie Festiwalu Cyfryzacji.

Partnerami Strategicznymi Festiwalu Cyfryzacji są: VISA, T-Mobile, RASP, Player, Huawei. Partnerami są: UPC, Stroer, Sage, PwC, Polska Press, Polpharma, IdoSell, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

/ Materiały prasowe

O Fundacji Digital Poland

Fundacja Digital Poland została powołana w celu integracji firm i społeczeństwa. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej roli innowacji i cyfryzacji w rozwoju gospodarczym kraju. Skupia firmy i organizacje z różnych branż, zachęcając je do współpracy nad konkretnymi projektami. Misją Fundacji jest pozycjonowanie Polski jako wiodącego ośrodka innowacji cyfrowych na świecie. Promując międzynarodową i międzybranżową inicjatywę, łącząc siły, tematy i tworząc sieć kontaktów i relacji mobilizuje firmy do przechodzenia transformacji z offline do online. Fundacja Digital Poland zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani realizowaniem innowacyjnych projektów, które odmienią polską gospodarkę.