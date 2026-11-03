Cyberataki na urządzenia chłodnicze w Polsce. Ustalenia RMF FM

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Dwa urządzenia chłodnicze w Polsce zostały zaatakowane - potwierdza CERT Polska w rozmowie z reporterką RMF FM Magdaleną Grajnert.

W kilku krajach Europy doszło do cyberataków na urządzenia chłodnicze, fot. Fredrik Sandberg

W kilku krajach Europy doszło do cyberataków na urządzenia chłodnicze, fot. Fredrik Sandberg / PAP/EPA

Jak ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, do ataków doszło wczoraj. Żaden z nich nie spowodował strat materialnych. Zaatakowany został mały sklep spożywczy oraz dystrybutor żywności.

Pracownicy zauważyli, że podnosi się temperatura urządzeń. Odpowiednio szybko zareagowali, wyjęli i zabezpieczyli żywność.

Po ataku na lodówki we Francji NASK sprawdził całą sieć w Polsce pod kątem dostępnych lodówek - było ich 140 - i poinformował punkty, w których się znajdują, że sprzęt powinien zostać odłączony od internetu. Nie wszyscy jednak posłuchali ekspertów.

W tym momencie mamy ok. 70 urządzeń dostępnych z internetu, odpowiedzialnych za systemy chłodzenia w tego typu obiektach - mówi RMF FM Marcin Dudek, kierownik CERT Polska. Apeluje do wszystkich podmiotów, żeby poważnie potraktować ostrzeżenia i uniknąć ataku.

W ostatnich dniach głośno było o cyberatakach na europejskie supermarkety. Ich sprawcy podnosili temperaturę w lodówkach, co doprowadzało do zniszczenia żywności. Do takich incydentów dochodziło m.in. w Belgii, Szwecji, Luksemburgu, Estonii, Holandii i Irlandii.