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Cyberataki na lodówki i chłodnie w Polsce. Nowe dane i apel policji

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 6 listopada (11:40)

Policja odnotowała już co najmniej 10 cyberataków na sklepowe lodówki i chłodnie w Polsce - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Od kilku tygodni na terenie różnych krajów dochodzi do podobnych incydentów - przestępcy zdalnie podnoszą temperaturę w lodówkach, niszcząc w ten sposób żywność.

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Cyberataki na lodówki i chłodnie w Polsce. Nowe dane i apel policji
puste chłodziarki sklepowe (fot. Roberto Sorin) /Shutterstock
  • Policja odnotowała co najmniej 10 ataków na sklepowe urządzenia chłodnicze w Polsce.
  • Hakerzy zdalnie podnoszą temperaturę, narażając firmy na straty i psucie żywności.
  • Jak zabezpieczyć lodówki oraz chłodnie przed przejęciem kontroli?
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Jak ustalili dziennikarze RMF FM, policja powołała specjalny zespół w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości. Zbiera on sygnały i dowody od wszystkich lokalnych komend, które mają informacje o incydentach dotyczących urządzeń chłodniczych. 

Z uwagi na to, iż do podobnych zdarzeń doszło na terenie innych państw europejskich, pozostajemy w ścisłym kontakcie z partnerami międzynarodowymi, w celu współpracy i wymiany informacji - informuje CBZC. 


Co mogą zrobić właściciele sklepów i hurtowni spożywczych, by uniknąć ataków i związanych z nimi strat? Policja zaleca m.in. zmianę haseł infrastruktury, aktualizację oprogramowania i wdrożenie łatek bezpieczeństwa. Należy też sprawdzić, czy urządzenia chłodnicze nie są dostępne bezpośrednio z poziomu publicznego adresu IP.


Świadome korzystanie z infrastruktury informatycznej i stosowanie się do zaleceń producentów urządzeń może uchronić przed cyberatakiem - podkreśla Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. 

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Jak przebiegały cyberataki w innych krajach?

W październiku we Francji ok. 700 supermarketów zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w instalacje chłodnicze. Hakerzy przejęli kontrolę nad lodówkami i zamrażarkami, a następnie zmienili ustawienia temperatury, co doprowadziło do psucia się żywności i strat finansowych w sklepach. 

We Francji cyberprzestępcy zaatakowali także należące do Francuskiego Zakładu Krwiodawstwa lodówki do przechowywania krwi. Próbowali podnieść w nich temperaturę.

Na początku listopada cyberataki na systemy chłodnicze potwierdziły też m.in. Irlandia, Szwecja, Belgia, Portugalia i Luksemburg.


Źródło: RMF24
Tagi: cyberatak

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