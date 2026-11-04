Cyberatak na system do rozliczania dotacji. Możliwy wyciek danych

RMF24

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System, który służy m.in. do rozliczeń dotacji z resortu kultury, został zaatakowany przez hakerów. Ministerstwo przyznaje, że na tym etapie nie można wykluczyć wycieku danych.

Zaatakowana została platforma sopprogramy.mkidn.gov.pl, za pośrednictwem której można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W systemie SOP, przez portal sopstypendia.mkidn.gov.pl, obsługiwane są też wnioski o stypendia ministra kultury.

Do ataku miało dojść 6 października. Resort zapewnia, że wykryto go tego samego dnia.

Ministerstwo przygotowało awaryjną procedurę, która umożliwia realizację przyznanych dofinansowań i rozliczanie bieżące projektów niezależnie od systemu SOP. Jesteśmy na etapie przekazywania procedury do wnioskodawców, których ona dotyczy - przekazał rzecznik prasowy resortu kultury Piotr Jędrzejowski.

Rzecznik ministerstwa wyjaśnił, że w systemie nie zidentyfikowano śladów kopiowania danych lub przesyłania ich na zewnątrz, ale nie można wykluczyć wycieku.

Jakie dane mogły wpaść w ręce cyberprzestępców?

W systemie SOP zarejestrowanych jest ok. 24 tys. użytkowników. Ok. 14 tys. kont związanych jest z programami ministra kultury, ok. 10 tys. – ze stypendiami.

Z informacji przekazywanych przez resort wynika, że ewentualny wyciek danych mógł obejmować takie kategorie jak :

imię i nazwisko,

adres zamieszkania, adres zameldowania, adres związany z prowadzoną działalnością,

numer telefonu,

adres e-mail,

numer PESEL,

nr i seria dokumentu tożsamości,

obywatelstwo,

kraj,

numer rachunku bankowego.

Tak jak w przypadku większości typowych cyberataków, ministerstwo sugeruje zastrzeżenie numeru PESEL i zachowanie czujności, bo dane mogą zostać wykorzystane do próby oszustwa.

Cyberataki na urządzenia chłodnicze w Polsce. Ustalenia RMF FM Dwa urządzenia chłodnicze w Polsce zostały zaatakowane - potwierdza CERT Polska w rozmowie z reporterką RMF FM Magdaleną Grajnert.

Po cyberataku na stronę sopprogramy.mkidn.gov.pl, system SOP został wyłączony z użytkowania. Zablokowano dostęp do danych i zabezpieczono system, a incydent został zgłoszony m.in. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie branże korzystają z zaatakowanego systemu?

System Obsługi Programów MKiDN został wdrożony jesienią 2024 r. W ramach naborów do programów ministra kultury na 2025 r. za pośrednictwem SOP zgłoszono ponad 13 tys. projektów do 32 programów. Na ich dofinansowanie resort przeznaczył 537 mln zł. Chodzi o inicjatywy związane m.in. z edukacją artystyczną i kulturową, literaturą, muzyką, promowaniem czytelnictwa, teatrem, twórczością ludową czy ochroną zabytków.