Cyberatak na system do rozliczania dotacji. Możliwy wyciek danych

Zaatakowana została platforma sopprogramy.mkidn.gov.pl, za pośrednictwem której można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W systemie SOP, przez portal sopstypendia.mkidn.gov.pl, obsługiwane są też wnioski o stypendia ministra kultury.
Do ataku miało dojść 6 października. Resort zapewnia, że wykryto go tego samego dnia.
Ministerstwo przygotowało awaryjną procedurę, która umożliwia realizację przyznanych dofinansowań i rozliczanie bieżące projektów niezależnie od systemu SOP. Jesteśmy na etapie przekazywania procedury do wnioskodawców, których ona dotyczy - przekazał rzecznik prasowy resortu kultury Piotr Jędrzejowski.
Rzecznik ministerstwa wyjaśnił, że w systemie nie zidentyfikowano śladów kopiowania danych lub przesyłania ich na zewnątrz, ale nie można wykluczyć wycieku.
Jakie dane mogły wpaść w ręce cyberprzestępców?
W systemie SOP zarejestrowanych jest ok. 24 tys. użytkowników. Ok. 14 tys. kont związanych jest z programami ministra kultury, ok. 10 tys. – ze stypendiami.
Z informacji przekazywanych przez resort wynika, że ewentualny wyciek danych mógł obejmować takie kategorie jak :
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania, adres zameldowania, adres związany z prowadzoną działalnością,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- numer PESEL,
- nr i seria dokumentu tożsamości,
- obywatelstwo,
- kraj,
- numer rachunku bankowego.
Tak jak w przypadku większości typowych cyberataków, ministerstwo sugeruje zastrzeżenie numeru PESEL i zachowanie czujności, bo dane mogą zostać wykorzystane do próby oszustwa.
Po cyberataku na stronę sopprogramy.mkidn.gov.pl, system SOP został wyłączony z użytkowania. Zablokowano dostęp do danych i zabezpieczono system, a incydent został zgłoszony m.in. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jakie branże korzystają z zaatakowanego systemu?
System Obsługi Programów MKiDN został wdrożony jesienią 2024 r. W ramach naborów do programów ministra kultury na 2025 r. za pośrednictwem SOP zgłoszono ponad 13 tys. projektów do 32 programów. Na ich dofinansowanie resort przeznaczył 537 mln zł. Chodzi o inicjatywy związane m.in. z edukacją artystyczną i kulturową, literaturą, muzyką, promowaniem czytelnictwa, teatrem, twórczością ludową czy ochroną zabytków.
Nabory do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2027 rok zostaną ogłoszone w późniejszym terminie w związku z pracami nad przywróceniem dostępu do Systemu Obsługi Programów (SOP) - wskazał resort.