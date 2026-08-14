Cyberatak na Instytut Pileckiego. „Treści wymierzone w polską historię”

RMF24

Cyberatak na strony Instytutu Pileckiego oraz jego oddziałów w Berlinie i Augustowie. Na witrynach pojawiły się materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji.

Według informacji przekazanych przez Instytut Pileckiego, opublikowane treści były wymierzone w polską historię oraz wzmacniały narracje antyukraińskie.

Szybka reakcja zespołu IT pozwoliła na natychmiastowe wyłączenie zaatakowanych stron i zablokowanie dalszego rozprzestrzeniania się treści.

Sytuacja jest opanowana, zasoby są bezpieczne – zapewnia Instytut. Obecnie trwa szczegółowy przegląd zabezpieczeń wszystkich stron Instytutu, a ich dostępność ma zostać przywrócona „tak szybko, jak to tylko możliwe”.

Instytut Pileckiego pozostaje w stałym kontakcie z CSIRT NASK – Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego NASK. O incydencie powiadomione zostało także Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Władze Instytutu podkreślają, że od lat aktywnie przeciwdziałają dezinformacji, prowadząc badania nad totalitaryzmami XX wieku oraz współpracując z ukraińskimi archiwami i instytucjami. Z tej misji Instytut nie zamierza rezygnować, bez względu na presję i agresję, jakich doświadcza – podkreślono w komunikacie.

Kolejny taki cyberatak

To kolejny przypadek cyberataku na polskie instytucje publiczne w ostatnich miesiącach. Eksperci ostrzegają, że działania tego typu mogą być elementem szerszej kampanii dezinformacyjnej wymierzonej w Polskę i jej sojuszników.

Instytut Pileckiego apeluje o czujność i odpowiedzialność w korzystaniu z informacji publikowanych w internecie.