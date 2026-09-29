Cyberatak na Fakturownię. Wyciekły wrażliwe dane tysięcy firm i ich kontrahentów

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Fakturownia, jedna z największych polskich firm oferujących systemy księgowe online, padła ofiarą poważnego cyberataku. W wyniku incydentu doszło do wycieku wrażliwych danych użytkowników i ich kontrahentów. Służby państwowe oraz eksperci ds. cyberbezpieczeństwa intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a użytkownicy otrzymali pilne zalecenia dotyczące ochrony swoich kont.

We wtorek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował na platformie X o poważnym incydencie bezpieczeństwa, który dotknął Fakturownię – popularny system do fakturowania i księgowości online. Firma potwierdziła, że nieuprawniona osoba wykorzystała lukę w zabezpieczeniach, uzyskując dostęp do części danych użytkowników.

Według oficjalnego komunikatu wyciek dotyczył m.in. danych kont użytkowników i ich kontrahentów, faktur wystawionych przed 2023 rokiem, skrótów haseł, numerów rachunków bankowych, informacji o płatnościach oraz kluczy i haseł systemowych aplikacji. Jak zapewnia Fakturownia, nie doszło do naruszenia danych zintegrowanych z KSeF ani danych kart płatniczych.

Służby na tropie sprawców

Incydent został zgłoszony do CERT Polska oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości sprawców, którzy – jak twierdzi redaktor naczelny serwisu Zaufana Trzecia Strona Adam Haertle – mogą być powiązani z wcześniejszymi głośnymi wyciekami danych z firm MyDr i Qbusoft.

Wicepremier Gawkowski podkreślił, że wsparcie państwowych instytucji dla ofiar cyberataków jest dostępne przez całą dobę, a sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Jakie dane mogły wyciec? Kogo dotyczy incydent?

Przedstawiciele Fakturowni informują, że nieautoryzowany dostęp mógł objąć dane wszystkich użytkowników i ich kontrahentów, a także faktury wystawione przed 2023 rokiem. Firma podkreśla, że nie doszło do usunięcia żadnych danych z systemu, a faktury wystawione po 2023 roku pozostały bezpieczne.

Trwa ustalanie, których klientów dotyczy wyciek – każdy z nich zostanie powiadomiony indywidualnie. Incydent został również zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zalecenia dla użytkowników – jak się chronić?

Fakturownia apeluje do wszystkich użytkowników o natychmiastową zmianę hasła do konta, a także do powiązanej skrzynki e-mail oraz innych serwisów, w których używano tego samego hasła. Zaleca się również włączenie dwustopniowej weryfikacji i dokładne sprawdzenie ustawień konta, w tym numeru rachunku bankowego oraz listy użytkowników z dostępem do systemu.

Firma ostrzega przed próbami wyłudzeń – użytkownicy mogą w najbliższym czasie otrzymywać podejrzane e-maile, SMS-y lub telefony podszywające się pod znane instytucje. W żadnym wypadku nie należy podawać haseł, kodów weryfikacyjnych czy danych kart płatniczych.

Eksperci zgodnie podkreślają, że ostatnie ataki pokazują konieczność zwiększenia nakładów na cyberbezpieczeństwo w sektorze prywatnym. Fakturownia obsługuje ponad 600 tysięcy klientów w Polsce i za granicą – skala zagrożenia jest więc ogromna.