Cyberatak na dane medyczne Polaków. Gawkowski o szczegółach

RMF24

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi działania po incydencie dotyczącym firmy Qbusoft, producenta oprogramowania Medyc — poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. System jest wykorzystywany m.in. do zarządzania dokumentacją medyczną.

Minister przekazał w czwartek wieczorem w serwisie X, że sprawa jest elementem szerszego śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

„CBZC, w ramach szerszego śledztwa, prowadzi działania związane z incydentem cyberbezpieczeństwa dotyczącym między innymi oprogramowania firmy Qbusoft Sp. z o.o. tworzącej oprogramowanie Medyc” — napisał Krzysztof Gawkowski.

Dane pacjentów mogły zostać naruszone

O cyberataku poinformował w czwartek Odwykowo-Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy w Inowrocławiu. Placówka podała, że zaatakowany został system jej podmiotu przetwarzającego dane — spółki Qbusoft z Olsztyna.

Według komunikatu ośrodka naruszenie poufności danych mogło objąć m.in. dane kontaktowe, numery PESEL oraz informacje o stanie zdrowia pacjentów.

„Przeprowadzone przez MyDr analizy śledcze potwierdziły, że incydent został opanowany oraz że nie ma dowodów wskazujących na dalszy nieuprawniony dostęp do systemów” — przekazała placówka.

Atak hakerów na MyDr. Nieprędko sprawdzimy, co z naszymi danymi Najpóźniej za tydzień sprawdzimy w sieci, czy nasze dane zostały wykradzione w czasie ataku na platformę MyDr - ustalił reporter RMF FM Michał Radkowski. Rząd w środę potwierdził, że wyciek jest gigantyczny i chodzi o dane medyczne prawie 19 mln…

Firma nie zgłosiła incydentu

Gawkowski zaznaczył, że Qbusoft — według dotychczasowych informacji — nie zgłosił incydentu ani do CERT Polska, ani do CSIRT CeZ, czyli zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa działającego przy Centrum e-Zdrowia.

Minister zapowiedział konsekwencje, jeśli firma naruszyła obowiązujące procedury bezpieczeństwa.

„W przypadku naruszenia jakiejkolwiek procedury bezpieczeństwa przez prywatną firmę, będą wyciągnięte bezwzględne konsekwencje” — oświadczył.

CSIRT CeZ i Ministerstwo Zdrowia opracowały zalecenia bezpieczeństwa dla dostawców oprogramowania wykorzystywanego w ochronie zdrowia. Dokumenty, w związku z zagrożeniami w cyberprzestrzeni i atakami na placówki medyczne oraz producentów systemów, zostały przekazane firmom 16 września 2026 roku do wdrożenia.

W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji informowało o innym poważnym incydencie — cyberataku na firmę MyDr. Według resortu wyciekły wówczas dane 19 mln Polaków, w tym informacje dotyczące leków i recept. Dane miały pochodzić z 12 tys. podmiotów medycznych korzystających z platformy MyDr.