Dostawcy usług kurierskich nie mogą narzekać na brak pracy. Wzrost popularności zakupów online oraz wciąż rosnąca liczba sklepów internetowych sprzyjają dynamicznemu rozwojowi branży kurierskiej. Przykładem dla innych firm z tego segmentu może być GLS, który stawia na odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, aktywnie wspiera lokalne inicjatywy społeczne, a także wprowadza ekologiczne rozwiązania.

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu (z angielskiego "Corporate Social Responsibility") to pojęcie, które odnosi się do wpływu na środowisko oraz społeczeństwo, jaki mają odpowiedzialne i przemyślane działania dużych organizacji. Potężne przedsiębiorstwa swoimi inicjatywami mogą np. przyczyniać się do poprawy sytuacji społeczności regionalnej, rozwoju zawodowego pracowników, ograniczenia emisji odpadów i zanieczyszczeń, ale też propagowania kultury i sportu. To wszystko wpływa na wiele kwestii. Przede wszystkim sprawia, ze firma buduje relacje nie tylko z klientami, udowadnia dobre intencje i chęć działań wspierających różne grupy społeczne, a także podnosi lojalność zatrudnionych pracowników.

GLS przykłada szczególną wagę do odpowiedzialności, jaka wiąże się z jej pozycją na rynku. Firma dba o dynamiczny, a jednocześnie zrównoważony rozwój. Przyjrzyjmy się, na czym dokładnie polegają odpowiedzialne działania tej organizacji.

Odpowiedzialny biznes według GLS

GLS dostarcza przesyłki kurierskie na całym świecie. Z usług tego dostawcy korzystają również klienci - przedsiębiorcy oraz osoby prywatne - z Polski. Zakres usług obejmuje zarówno paczki krajowe, jak i przesyłki międzynarodowe. GLS dynamicznie się rozwija, poszerzając swój zakres usług, ale nie zapominając o odpowiedzialności, z jaką wiąże się jej wysoka pozycja na globalnym rynku. Firma angażuje się w działania społeczne oraz proekologiczne. Dostarczanie przesyłek jest bardzo ważne, ale GLS działa w taki sposób, aby w efekcie równoważyć swój wpływ na środowisko.

ThinkGreen - z myślą o przyszłych pokoleniach

Własna inicjatywa ThinkGreen, która została wdrożona już w 2008 roku, zajmuje się promowaniem oraz koordynacją działań wewnętrznych mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Misją programu jest przede wszystkim dążenie do wykorzystywania zasobów w odpowiedzialny sposób, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a także optymalizacja zarządzania odpadami. Zarówno miejsca pracy, jak i skrupulatnie planowane trasy transportowe są przygotowywane z pełną odpowiedzialnością i myślą o środowisku.

ThinkSocial - tolerancja i wzajemny szacunek

Zespół GLS tworzą ludzie pochodzący z różnych kultur, grup etnicznych oraz wyznających różne religie. Jedną z ważnych zasad funkcjonujących w firmie jest wzajemny szacunek, tolerancja i zrozumienie - bez względu na religię czy pochodzenie. Firma dba również o rozwój zawodowy swoich pracowników, zapewniając im stabilne zatrudnienie, szkolenia oraz możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. GLS stawia na długofalową współpracę ze swoimi pracownikami, dlatego oferuje im korzystne warunki zatrudnienia oraz dostarcza narzędzia umożliwiające nieustanne rozwijanie się. Ponadto firma regularnie angażuje się w wybrane lokalne inicjatywy społeczne, np. poprzez darowizny lub bezpłatne usługi przewozowe. Spółki zależne wspierają akcje charytatywne w danym regionie lub w całym kraju, np. sponsorując fundacje dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie bądź organizując darmowy transport paczek dla organizacji charytatywnych. Dodatkowo wiele filii GLS pomaga lokalnym przedszkolom, szkołom, szpitalom oraz innym instytucjom publicznym i organizacjom non-profit.

ThinkSocial to również wspieranie kultury oraz sportu. GLS od 2012 roku jest oficjalnym partnerem logistycznym Europejskiej Akademii Filmowej, a jego zadaniem jest transport materiałów związanych z Europejskimi Nagrodami Filmowymi. Firma wykazuje się dużą aktywnością również w sporcie - spółki GLS wspierają lokalne kluby, wydarzenia sportowe, młodzież, a także zawodników, którzy odnoszą sukcesy na międzynarodowym polu. A jak to wygląda w przypadku Polski? Organizacja szczególnie mocno angażowała się w ważne wydarzenia żużlowe.GLS Poland jest aktywne również w dyscyplinach związanych z bieganiem. To główny sponsor Poland Business Run, a także założyciel Klubu Biegacza, który działa od 2016 roku.

GLS od lat aktywnie angażuje się w różnorodne akcje społeczne, wydarzenia kulturalne i sportowe, wdraża rozwiązania proekologiczne. Udowadnia w ten sposób, że rozwój organizacji może przebiegać w sposób odpowiedzialny, etyczny i przyjazny dla środowiska. Niezawodna wysyłka paczki i zrównoważony rozwój jednocześnie stanowią wizytówkę firmy. Odpowiedzialne podejście, jakie charakteryzuje GLS, może stanowić wzór dla wielu innych organizacji.