Coraz mniej wakatów, coraz więcej chętnych. Rekordowa liczba funkcjonariuszy w polskiej policji

RMF24

Prawie 104 tysiące funkcjonariuszy służy dziś w policji. To rekordowy wynik w historii tej formacji. W ostatnim czasie jest też bardzo wielu chętnych do służby. Także liczba nieobsadzonych etatów jest najniższa od lat.

Poziom wakatów wynosi obecnie 6 procent - brakuje niewiele ponad 6 i pół tysiąca policjantów. Dla porównania - braki w zeszłym roku były na poziomie ponad 11 tysięcy, a dwa lata temu - prawie 14 tysięcy.

Zdecydowanie poprawiła się też sytuacja w garnizonie warszawskim, w którym od lat liczba wakatów była najwyższa w całym kraju. Jeszcze w maju ten poziom wynosił prawie 20 procent, a dziś - niewiele ponad 16 procent.

Co ciekawe, liczba chętnych do służby w Komendzie Stołecznej Policji jest tak duża, że jej szef zwrócił się o wyznaczenie dodatkowego terminu przyjęć. Planuje się, że w połowie listopada do policji w Warszawie wstąpi kolejnych 200 kandydatów.