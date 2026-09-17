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Coraz mniej wakatów, coraz więcej chętnych. Rekordowa liczba funkcjonariuszy w polskiej policji

Opracowanie: , Publikacja: Dzisiaj, 17 września (15:52)

Prawie 104 tysiące funkcjonariuszy służy dziś w policji. To rekordowy wynik w historii tej formacji. W ostatnim czasie jest też bardzo wielu chętnych do służby. Także liczba nieobsadzonych etatów jest najniższa od lat.

Coraz mniej wakatów, coraz więcej chętnych. Rekordowa liczba funkcjonariuszy w polskiej policji
Prawie 104 tysiące funkcjonariuszy służy dziś w policji

Poziom wakatów wynosi obecnie 6 procent - brakuje niewiele ponad 6 i pół tysiąca policjantów. Dla porównania - braki w zeszłym roku były na poziomie ponad 11 tysięcy, a dwa lata temu - prawie 14 tysięcy. 

Zdecydowanie poprawiła się też sytuacja w garnizonie warszawskim, w którym od lat liczba wakatów była najwyższa w całym kraju. Jeszcze w maju ten poziom wynosił prawie 20 procent, a dziś - niewiele ponad 16 procent. 

Co ciekawe, liczba chętnych do służby w Komendzie Stołecznej Policji jest tak duża, że jej szef zwrócił się o wyznaczenie dodatkowego terminu przyjęć. Planuje się, że w połowie listopada do policji w Warszawie wstąpi kolejnych 200 kandydatów.


Źródło: RMF FM
Tagi: policja policjanci funkcjonariusze
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