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Prawie milion dzieci w Polsce dojeżdżało w roku szkolnym 2025/2026 do szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zdecydowaną większość stanowili uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2025/2026 do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce dojeżdżało łącznie 952,5 tys. dzieci i młodzieży – wynika z danych GUS-u. Blisko cztery piąte tej grupy, czyli 79,2 proc., stanowili uczniowie szkół ponadpodstawowych. Pozostałe 20,8 proc. to uczniowie podstawówek.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym liczba dojeżdżających wzrosła o 0,5 proc. Wyraźniejszy wzrost odnotowano w szkołach podstawowych – o 2 proc. W przypadku szkół ponadpodstawowych zmiana była minimalna i nie przekroczyła 0,05 proc.

Wieś dominuje wśród gmin, z których wyjeżdżają uczniowie

Uczniowie dojeżdżali do placówek ze wszystkich gmin w kraju. Największą grupę stanowili mieszkańcy gmin wiejskich – 59,3 proc. wszystkich wyjeżdżających. Z gmin miejskich pochodziło natomiast 12,4 proc. uczniów korzystających z dojazdów.

Szkoły podstawowe przyjmowały dojeżdżających uczniów w 2448 gminach. Takich uczniów nie odnotowano tylko w jednej gminie miejskiej, ośmiu miejsko-wiejskich i 22 wiejskich.

Z kolei szkoły ponadpodstawowe, do których przyjeżdżali uczniowie, działały w 1016 gminach: 282 miejskich, 264 miejsko-wiejskich oraz 470 wiejskich.

Dojazdy znacznie częstsze w szkołach ponadpodstawowych

Wśród wszystkich osób w wieku od 7 do 19 lat do szkoły dojeżdżało 18,2 proc. W grupie dzieci w wieku 7–14 lat, uczących się w podstawówkach, odsetek ten wyniósł 6,2 proc. Natomiast wśród młodzieży w wieku 15–19 lat, uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, sięgnął 36,7 proc.

Dane pokazują, że dojazdy są zdecydowanie częstsze po ukończeniu szkoły podstawowej. Uczniowie przyjeżdżający stanowili 6,1 proc. wszystkich uczniów podstawówek oraz 44,3 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych.

Najwyższy udział uczniów przyjezdnych odnotowano w szkołach położonych w gminach miejskich – 23,8 proc. Najniższy był w gminach wiejskich i wyniósł 9,5 proc. W szkołach ponadpodstawowych działających na terenach wiejskich uczniowie dojeżdżający stanowili jednak aż 55,1 proc. wszystkich uczących się.

Najwięcej uczniów dojeżdżających mieszkało i uczyło się w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim oraz śląskim. Najmniej odnotowano ich w województwach opolskim i lubuskim.