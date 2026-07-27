Co zobaczymy na tegorocznej defiladzie? Święto Wojska Polskiego już wkrótce

RMF24

Defilada wojskowa w południe 15 sierpnia przejdzie Wisłostradą. W pokazie weźmie udział kilka tysięcy żołnierzy reprezentujących wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP oraz wojska sojusznicze. Publiczność będzie mogła zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk i Rosomak, czołgi Abrams i K2, armatohaubice Krab oraz systemy dronowe Gladius. Nad Wisłą odbędzie się również widowiskowa prezentacja lotnictwa – w powietrzu pojawią się m.in. myśliwce F-16 i najnowsze polskie F-35, a także śmigłowce Black Hawk, AW149 i Apache.

Równolegle w Gdyni zaplanowano paradę morską na wodach Zatoki Gdańskiej. W specjalnym szyku zaprezentuje się ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych – korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze. Nadmorską część obchodów uzupełni pokaz lotnictwa morskiego i samolotu monitorowania przestrzeni powietrznej SAAB 340. Najlepszym miejscem do obserwacji wydarzenia będzie Skwer Kościuszki.

To nie wszystko

Program Święta Wojska Polskiego obejmie także uroczystości patriotyczne i wojskowe. Tradycyjnie odbędzie się uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz wydarzenia upamiętniające Bitwę Warszawską 1920 roku. Już 13 sierpnia w Ossowie zaplanowano obchody rocznicy pierwszych starć tej bitwy, połączone z wręczeniem wyróżnień zasłużonym żołnierzom.

W całym kraju organizowane będą dodatkowe atrakcje: pokazy sprzętu wojskowego, spotkania z żołnierzami, koncerty orkiestr wojskowych oraz specjalne strefy edukacyjne, m.in. na warszawskiej Cytadeli i Skwerze Kościuszki w Gdyni. 16 sierpnia w Ossowie odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej.

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Polska SAFE – Bezpieczna Polska” i przypadają w 105. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która w 1920 roku zatrzymała ofensywę bolszewicką i miała kluczowe znaczenie dla zachowania niepodległości Polski.