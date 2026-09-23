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Co z wyborami uzupełniającymi do Senatu? Kidawa-Błońska zabrała głos

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (12:33)

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że wybory uzupełniające do tej izby parlamentu odbędą się najprawdopodobniej 22 listopada. Chodzi o wybór senatora, który zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego.

Co z wyborami uzupełniającymi do Senatu? Kidawa-Błońska zabrała głos
Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i portret senatora Mirosława Różańskiego (fot. Albert Zawada) /PAP

Marszałek Senatu  Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała, że podpisała już postanowienie o wygaśnięciu mandatu senatora Mirosława Różańskiego. Z tego, co wiem, czekamy na decyzję prezydenta, ale wybory najprawdopodobniej odbędą się 22 listopada – podkreśliła. 

Na początku rozpoczętego dziś posiedzenia Senatu minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim czasie senatorów: gen. Mirosława Różańskiego (senatora trwającej XI kadencji), Zdzisława Czarnobilskiego (senatora II kadencji), Mieczysława Szyszki (senatora VI kadencji) oraz Andrzeja Wielowieyskiego (senatora I i V kadencji). 

W 2023 r. gen. Mirosław Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat Trzeciej Drogi w okręgu wyborczym nr 20 (Świebodzin, Zielona Góra). Po rozłamie w Polsce 2050 od marca był członkiem klubu Nowa Polska-Centrum.

Mirosław Różański zmarł 24 sierpnia. Miał 63 lata. Zmagał się z chorobą nowotworową. Przed wejściem do polityki był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego. Służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Senat Małgorzata Kidawa-Błońska
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