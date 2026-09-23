Co z wyborami uzupełniającymi do Senatu? Kidawa-Błońska zabrała głos

RMF24

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że wybory uzupełniające do tej izby parlamentu odbędą się najprawdopodobniej 22 listopada. Chodzi o wybór senatora, który zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała, że podpisała już postanowienie o wygaśnięciu mandatu senatora Mirosława Różańskiego. Z tego, co wiem, czekamy na decyzję prezydenta, ale wybory najprawdopodobniej odbędą się 22 listopada – podkreśliła.

Na początku rozpoczętego dziś posiedzenia Senatu minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim czasie senatorów: gen. Mirosława Różańskiego (senatora trwającej XI kadencji), Zdzisława Czarnobilskiego (senatora II kadencji), Mieczysława Szyszki (senatora VI kadencji) oraz Andrzeja Wielowieyskiego (senatora I i V kadencji).

W 2023 r. gen. Mirosław Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat Trzeciej Drogi w okręgu wyborczym nr 20 (Świebodzin, Zielona Góra). Po rozłamie w Polsce 2050 od marca był członkiem klubu Nowa Polska-Centrum.

Mirosław Różański zmarł 24 sierpnia. Miał 63 lata. Zmagał się z chorobą nowotworową. Przed wejściem do polityki był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego. Służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.