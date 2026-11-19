RMF24

Sejm przegłosował poprawki Senatu do ustawy regulującej limity zarobków i czas pracy lekarzy. Usunięto zapisy o karach i zakazie pracy w systemie NFZ dla medyków poświadczających nieprawdę.

Poparcie posłów uzyskały poprawki Senatu usuwające w całości zapisy w sprawie zakazu pracy na NFZ dla lekarzy poświadczających nieprawdę, określane jako „lex K.”. To nawiązanie do sprawy lekarza Dawida K., który na początku października usłyszał zarzut oszustwa na kwotę ponad 583 tys. zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Co zostaje w ustawie? Przede wszystkim limity dotyczące czasu pracy lekarzy. Od teraz łączny wymiar pracy nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów. W praktyce oznacza to, że lekarze nie będą mogli pracować więcej niż około 320 godzin miesięcznie.

Wprowadzone zostają także maksymalne stawki za godzinę – jedna dwudziesta minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli około 240 złotych.

Miesięczne wynagrodzenie lekarza, przy pracy na dwóch etatach, nie będzie mogło przekroczyć szesnastokrotności płacy minimalnej brutto – to obecnie około 76 900 złotych.

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.